Кипр выразил готовность содействовать мирному процессу на Южном Кавказе в лице председателя ЕС

Республика Кипр выразила готовность содействовать мирному процессу в регионе Южного Кавказа в период своего председательства в ЕС.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана по итогам телефонного разговора министра иностранных дел Джейхуна Байрамова с кипрским коллегой Константиносом Комбосом.

Согласно информации, глава МИД Кипра поздравил Азербайджан с прогрессом в нормализации отношений с Арменией, достигнутым по итогам трехстороннего саммита в Вашингтоне 8 августа.

"В ходе телефонного разговора были обсуждены планы в рамках председательства Республики Кипр в Совете ЕС в первой половине 2026 года, а также региональные вопросы. Кипрская сторона выразила готовность содействовать мирному процессу в регионе в период своего председательства в ЕС", - говорится в сообщении.