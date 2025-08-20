Кипр выразил готовность содействовать мирному процессу на Южном Кавказе в лице председателя ЕС

О нас

Внешняя политика
20 августа 2025 г. 15:09
Республика Кипр выразила готовность содействовать мирному процессу в регионе Южного Кавказа в период своего председательства в ЕС.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана по итогам телефонного разговора министра иностранных дел Джейхуна Байрамова с кипрским коллегой Константиносом Комбосом.

Согласно информации, глава МИД Кипра поздравил Азербайджан с прогрессом в нормализации отношений с Арменией, достигнутым по итогам трехстороннего саммита в Вашингтоне 8 августа.

"В ходе телефонного разговора были обсуждены планы в рамках председательства Республики Кипр в Совете ЕС в первой половине 2026 года, а также региональные вопросы. Кипрская сторона выразила готовность содействовать мирному процессу в регионе в период своего председательства в ЕС", - говорится в сообщении.

