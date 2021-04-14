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Киев и Баку готовы сотрудничать в вопросе восстановления жизнедеятельности на освобожденных землях

Киев и Баку готовы сотрудничать в вопросе восстановления жизнедеятельности на освобожденных землях Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников встретился с Председателем Госкомитета по делам беженцев и внутренне перемещенных лиц Ровшаном Рзаевым
Внешняя политика
14 апреля 2021 г. 10:37
Киев и Баку готовы сотрудничать в вопросе восстановления жизнедеятельности на освобожденных землях
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Вице-премьер-министр - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, находясь с рабочим визитом в Азербайджане, встретился с Председателем Государственного комитета АР по делам беженцев и внутренне перемещенных лиц Ровшаном Рзаевым.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Украины, в ходе встречи была отмечена актуальность проблематики внутренне перемещенных лиц как для Украины, так и для Азербайджана.

Стороны отметили, что обмен практическим опытом в вопросе реинтеграции освобожденных территорий станет залогом эффективной разработки последовательного плана действий по реализации широкого спектра задач в этой сфере.

В этом контексте А.Резников отметил, что Украина готова к активному взаимодействию украинских и азербайджанских экспертов с целью оперативного решения проблем внутренне перемещенных лиц.

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Версия на английском языке Kyiv, Baku ready to cooperate in restoring vital activity in liberated lands
Версия на азербайджанском языке "Qaçqınkom" sədri Ukrayna Baş nazirinin müavini ilə görüşüb

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