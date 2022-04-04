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К.Бомбергер: Мы готовы тесно сотрудничать с Азербайджаном

К.Бомбергер: Мы готовы тесно сотрудничать с Азербайджаном Генеральный директор Международной комиссии по пропавшим без вести лиц Кэтрин Бомбергер выразила готовность тесно сотрудничать с Азербайджаном в вопросе определения судьбы пропавших без вести лиц.
Внешняя политика
4 апреля 2022 г. 16:07
К.Бомбергер: Мы готовы тесно сотрудничать с Азербайджаном

Генеральный директор Международной комиссии по пропавшим без вести лиц Кэтрин Бомбергер выразила готовность тесно сотрудничать с Азербайджаном в вопросе определения судьбы пропавших без вести лиц.

Как сообщает Report, об этом она сказала в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Отметив важность сбора образцов ДНК и установления личности людей посредством лабораторных анализов, Кэтрин Бомбергер заявила о готовности содействовать созданию базы данных по пропавшим без вести в Азербайджане лицам, проведению совместных раскопок в местах массовых захоронений, повышению профессионализма местных специалистов.

К.Бомбергер добавила, что определение судьбы пропавших без вести лиц важно с точки зрения установления доверия и обеспечения устойчивого мира.

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Версия на английском языке Bomberger: International Commission on Missing Persons ready to closely cooperate with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Katrin Bomberger: "İtkin düşmüş şəxslərin taleyinin müəyyənləşdirilməsi məsələsində Azərbaycanla yaxından əməkdaşlıq etməyə hazırıq"

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