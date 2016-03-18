Керри: США приветствуют позитивный шаг правительства Азербайджана по помилованию

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты приветствуют подписанное президентом Азербайджана распоряжение о помиловании. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Госсекретаря США Джона Керри.

"США приветствуют этот позитивный шаг правительства Азербайджана... Мы рассчитываем на сотрудничество с Азербайджаном по дополнительным позитивным шагам в этом направлении", - говорится в заявлении Д. Керри.

Напомним, 17 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании. Оно коснулось 148 человек, в том числе известных лиц. Так, в списке значатся имена бывшего заведующего по делам Администрации президента Акифа Мурадвердиева, руководителя клуба "Права человека" Расула Джафарова, журналиста Парвиза Гашимли, председателя Партии национальной государственности Азербайджана Немата Панахли, заместителей башгана партии "Мусават" Тофига Ягублу и Ядигара Садыгова, молодого мусаватиста Сираджа Керимли, соучредителя и председателя Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анара Мамедли, правозащитника Талеха Хасмамедова, членов NİDA Мамеда Азизова, Рашадата Ахундова, Рашада Гасанова, Омера Мамедова, главного редактора газеты "Talışi sədo" Хилала Мамедова.