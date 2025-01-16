Керим Велиев: Азербайджан намерен значительно усилить свой вклад в международную безопасность

Первый заместитель министра обороны - начальник Генштаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев принял участие в заседании Военного комитета НАТО в Брюсселе в формате начальников генеральных штабов.
Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
"Выступив на заседании Велиев рассказал о перспективах развития сотрудничества Азербайджана с НАТО, деятельности миссии "Решительная поддержка" и других операциях, а также об опыте, обретенном Азербайджанской Армией в различных учениях и мероприятиях НАТО", - отметили в министерстве.
Подчеркнув неизменный вклад страны в поддержание мира и безопасности как в евроатлантическом регионе, так и за его пределами, начальник Генштаба отметил, что Азербайджан намерен значительно усилить свой вклад в международный мир и безопасность в качестве партнера, который полностью восстановил свою территориальную целостность и суверенитет.
В ходе визита предусмотрены встречи Велиева с рядом коллег, участвующих в заседании.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев посетил представительство страны при НАТО.
Как сообщает Report, информация об этом размещена на официальной странице представительства Азербайджана в соцсети "X".
Сообщается, что генерал-полковник Керим Велиев находится с визитом в Брюсселе (Бельгия) для участия в сессии Начальников генеральных штабов Военного комитета НАТО.
"В рамках визита он посетил миссию Азербайджана при НАТО", - говорится в публикации.