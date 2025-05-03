О нас

Кения проявляет интерес к азербайджанской модели ASAN Xidmət

Кения проявляет интерес к азербайджанской модели ASAN Xidmət Заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Ялчин Рафиев с визитом посетил Республику Кения
Внешняя политика
3 мая 2025 г. 12:13
Кения проявляет интерес к азербайджанской модели ASAN Xidmət

В рамках визита в Кению замминистра иностранных дел Азербайджана Ялчына Рафиева в Найроби состоялись первые политические консультации между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Как сообщили Report в МИД, заседание прошло под председательством Ялчына Рафиева и его кенийского коллеги Абрахама Корира Сингоеи.

В рамках консультаций обсуждены положительная динамика двусторонних политических, экономических, гуманитарных и межпарламентских связей, а также вопросы взаимодействия на международных платформах. Стороны обменялись мнениями о перспективах дальнейшего развития сотрудничества, которое продолжается уже 20 лет с момента установления дипломатических отношений.

Особо подчеркнута важность расширения взаимодействия в сферах информационно-коммуникационных технологий, цифровой экономики, продвижения модели ASAN Xidmət, энергетики, сельского хозяйства, туризма и образования.

В ходе визита Ялчын Рафиев был принят премьер-министром Кении, министром иностранных дел и по делам диаспоры Мусалией Мудавади. Отмечено, что проведение первых политических консультаций станет важным шагом в углублении сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Keniya XİN-ləri arasında ilk siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

Другие новости из категории

Ильхам Алиев поздравил президента Польши
Ильхам Алиев поздравил президента Польши
3 мая 2025 г. 11:34
Азербайджан и Непал обсудили взаимодействие на международных платформах
ФотоАзербайджан и Непал обсудили взаимодействие на международных платформах
3 мая 2025 г. 10:49
МИД Азербайджана поздравил Польшу с Днем Конституции
МИД Азербайджана поздравил Польшу с Днем Конституции
3 мая 2025 г. 10:00
Массовые захоронения в Карабахе привлекли внимание европейских СМИ
Массовые захоронения в Карабахе привлекли внимание европейских СМИ
3 мая 2025 г. 10:00
Посол Азербайджана обсудил с представителем МИД Таиланда экономические вопросы
Посол Азербайджана обсудил с представителем МИД Таиланда экономические вопросы
3 мая 2025 г. 06:37
Ялчын Рафиев обсудил с госминистром Великобритании региональную стабильность
Ялчын Рафиев обсудил с госминистром Великобритании региональную стабильность
3 мая 2025 г. 04:46
Постпред Пакистана: Индия использует терроризм на государственном уровне
Постпред Пакистана: Индия использует терроризм на государственном уровне
2 мая 2025 г. 22:46
Посол Азербайджана обсудил с замглавы МИД Турции региональные вопросы
Посол Азербайджана обсудил с замглавы МИД Турции региональные вопросы
2 мая 2025 г. 21:33
Председатель парламента Хорватии посетит Азербайджан
Председатель парламента Хорватии посетит Азербайджан
2 мая 2025 г. 17:58
Баку и Найроби провели первые межмидовские политконсультации
ФотоБаку и Найроби провели первые межмидовские политконсультации
2 мая 2025 г. 16:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi