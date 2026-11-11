Кения откроет посольство в Азербайджане

Кения откроет посольство в Баку в рамках поэтапной оптимизации своей сети дипломатических представительств за рубежом.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел и диаспоры Кении.

Согласно документу, решение принято в рамках пересмотра дипломатического присутствия страны за рубежом с учетом бюджетных ограничений и внешнеполитических приоритетов.

"Под руководством кабинета министров Кения откроет новые представительства в Баку (Азербайджан) и Браззавиле (Конго), чтобы укрепить свое присутствие в Центральной Европе и Центральной Африке соответственно", - говорится в заявлении.

В рамках первого этапа оптимизации правительство Кении также планирует закрыть посольство в Берне (Швейцария).

"Вопросами двусторонних отношений со Швейцарией вновь будет заниматься Верховная комиссия Кении в Лондоне, как это было ранее. При этом Кения сохранит дипломатическое присутствие в Женеве, где постоянное представительство страны продолжит взаимодействие с Организацией Объединенных Наций и другими расположенными там многосторонними организациями",- говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках оптимизации уже осуществлен перенос дипломатического представительства Кении в Порт-о-Пренсе (Гаити) в Мехико, а представительства в Гаване (Куба) - в Кингстон (Ямайка).

Отметим, что дипломатические отношения между Азербайджаном и Кенией установлены 28 мая 2004 года. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 ноября 2022 года подписал указ об учреждении посольства Азербайджана в Кении.

Посол Кении в Иране также аккредитован в Азербайджане по совместительству. Две страны сотрудничают на двусторонней основе и в рамках международных организаций.