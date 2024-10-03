Кеми Себа: Мы понимаем, что в Азербайджане устали от французского высокомерия

Азербайджан устал от французского высокомерия, которое проявляется в стремлении давать рекомендации и оценивать ситуацию с правами человека в других странах, при этом игнорируя собственные нарушения.

Представители Африки могут понять, что в Азербайджане устали от французского высокомерия, которое проявляется в стремлении давать рекомендации и оценивать ситуацию с правами человека в других странах, при этом игнорируя собственные нарушения.

Как сообщает Report, об этом заявил глава НПО "URGENCES PANAFRICANISTES" Кеми Себа на международной конференции "Французская политика неоколониализма в Африке".

По его словам, французские власти обвиняют другие государства в нарушении прав человека, однако сами делают это постоянно, в частности в отношении чернокожего населения.

Себа отметил, что Франция не только стремится диктовать условия другим странам, но и игнорирует проблемы, с которыми сталкиваются ее нынешние колонии.

Он также объяснил, что участие панафриканистов в конференции в Баку связано с поддержкой Азербайджана, бывшего председателя и активного участника Движения неприсоединения, в борьбе колонизированных народов за независимость.

"Многие, кто следит за нами в прямом эфире, могут задаться вопросом, как панафриканисты оказались в Баку, Азербайджан. Ответ прост: Баку стал важной международной платформой, на которой проблема колониализма была поднята на мировой уровень. Мы прибыли сюда, чтобы продолжить нашу борьбу за самоопределение", — добавил он.

Отметим, что Кеми Себа признан одним из символических лидеров движения за независимость, суверенитет Африки и ведет активную борьбу с неоколониализмом. Он также является одним из главных критиков французского неоколониализма.

Себа родился в Страсбурге, Франция, в 1981 году. В 2024 году правительство Франции лишило Кеми Себу французского гражданства за открытую критику в адрес французских властей за ущерб, причиненный африканским странам в результате колониальной политики Парижа, и поддержку движений за независимость заморских территорий Франции.

Власти Франции также несколько раз арестовывали Себу, чтобы заставить его отступить от своей позиции и отказаться от своей деятельности.

В ответ на утрату французского гражданства президент Нигера назначил Себу специальным советником, ряд африканских стран предоставил ему дипломатический паспорт.

Себа обладает широкой аудиторией в различных социальных сетях – у него 1,3 млн подписчиков в Facebook, 370 тыс. в TikTok, 306 тыс. в Instagram, 280 тыс. в "X", с также 230 тыс. в YouTube.