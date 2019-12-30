USAID: Реализация реформ делает Азербайджан более привлекательным для американских инвесторов - ИНТЕРВЬЮ

Интервью Report с главой миссии Агентства США по международному развитию (USAID) в Азербайджане Джеем Сингхом:

- Как Вы оцениваете структурные и экономические реформы, осуществляемые в Азербайджане, и какой вклад в них вносит USAID реализуемыми в стране программами? Что на ваш взгляд, можно было бы еще сделать на пути реализации дальнейших реформ в стране?

- Я вижу существенную активность в стране, связанную с реформами. Поэтому я высоко оцениваю шаги правительства и его подход в осуществлении реформ как способе стимулирования экономического развития и модернизации судебной системы. Все это хорошие признаки в направлении к прогрессу. Это делает Азербайджан гораздо более привлекательным для инвестиций. И это ключевая вещь для нас. Мы бы хотели, чтобы американские компании смотрели на Азербайджан с точки зрения инвестиций. Мы наблюдаем за реформами и видим, как они осуществляются.

Кадровые изменения также являются хорошим знаком. Президент и его кабинет выбирают гораздо более молодых, прогрессивных людей. На самом деле очень интересно находиться в Азербайджане именно сейчас. Это подходящее время, чтобы посмотреть на Азербайджан с точки зрения изменений. Но вопрос в том, насколько быстро будут реализованы реформы. Я уверен, что они будут осуществляться довольно быстро.

С точки зрения рекомендаций, поскольку правительство осуществляет шаги по расширению ненефтяного сектора, то следует обратиться к бизнес-ассоциациям, тем частным ассоциациям, которые сосредоточены на экономическом развитии.

Важно также нарастить экспорт и повысить требования к продовольственной безопасности, чтобы азербайджанская продукция была более конкурентоспособной.

Одним из самых больших барьеров для американских компаний в Азербайджане, и мы уже говорили об этом, является защита прав интеллектуальной собственности (ПИС), обеспечение проведения судебных реформ и регистрация НПО. Это те вещи, на которые инвесторы обращают внимание до того, как вложить средства.

Я думаю, что правительство собирается по-настоящему систематически подойти к этом процессу. Есть некоторые шаги, которые нужно предпринять, и я думаю, что Азербайджан предпринимает эти шаги.

- Какие дальнейшие планы у USAID по сотрудничеству с Азербайджаном, каким направлениям будет отдано предпочтение?

- За последний год мы постарались сделать нашу политику и проекты более прозрачными для правительства и стать ключевым партнером в их реализации. Мы также поддерживаем ненефтяную отрасль экономики, которая, я думаю, сейчас является основным приоритетом для правительства. Наши проекты направлены на поддержку ненефтяной отрасли экономики, сельского хозяйства и туризма. Мы также будем работать с правительством над привлечением частного сектора и налаживании диалога между двумя сторонами. Это поможет правительству адаптировать свои реформы в интересах фермеров и частного сектора.

- Насколько изменился бюджет агентства для Азербайджана за последние 5 лет? От каких факторов зависит увеличение или уменьшение объема помощи стране? Насколько освоен бюджет на 2019 год и какой объем помощи заложен на 2020 год?

- Правительство США на сегодняшний день инвестировало в Азербайджан 1,2 миллиарда долларов. Посредством USAID это цифра составляет около 394 миллионов долларов за последние 27 лет. Последние несколько лет мы стабильно выделяли 7,5 миллиона долларов в год. Во многом это связано с тем, что экономика Азербайджана процветает. Наши программы представляют собой чаще всего проекты совместных инвестиций, предоставление технических ноу-хау и экспертных знаний.

В рамках наших инвестиций в техническое содействие фермерским хозяйствам и агробизнесу мы оказали помощь 220 компаниям в размере 11,2 миллионов долларов на внедрение технологий. Мы зафиксировали около 600% возврата инвестиций в сельском хозяйстве. Например, каждый доллар, потраченный нами на сельское хозяйство, вырос в прибыль до 6-7 долларов. Это то, что мы демонстрируем посредством сотрудничества с правительством - это очень плодотворная сфера для инвестиций. Это говорит нам о потенциале Азербайджана. В количественном выражении, за последние 5 лет фермеры увеличили экспорт своей продукции на 75 миллионов долларов, включая 25 миллионов долларов на нетрадиционные рынки, такие как Персидский залив и Европа.

К настоящему моменту у нас нет данных за 2020 год, поскольку сложный бюджетный процесс еще не завершен.

- Летом Администрация США заморозила часть выделенных Конгрессом средств, предназначенных для оказания помощи иностранным государствам. Данное решение как-то затронуло Азербайджан?

- Нет, я думаю, нашему правительству нравится Азербайджан, поэтому это никак не отразилось на нас. Работа нашей миссии говорит сама за себя. Конгрессу нравится то, что USAID делает в Азербайджане. Мы смогли продемонстрировать, что наши небольшие инвестиции имеют здесь большую отдачу.

- Как известно, USAID оказало поддержку развитию различных отраслей в Азербайджане, особенно сельского хозяйства, пищевой промышленности и т.д. Какие планы по сотрудничеству в области продовольственной безопасности?

- Я благодарю правительство Азербайджана за его приверженность созданию эффективной и функциональной системы продовольственной безопасности, и я рад, что USAID может сотрудничать с Агентством по продовольственной безопасности и другими соответствующими структурами государственного и частного секторов. Это отличное партнерство. Мы хотим создать возможности и контроль качества для того, чтобы при экспорте продуктов Азербайджана, они были сертифицированы, и люди чувствовали себя спокойно, покупая их. Итак, мы работаем с Агентством по продовольственной безопасности, и они, в свою очередь, также проявили большой интерес. Мы хотим продолжать работать с ними и, в целом, азербайджанским агробизнесом, чтобы помочь им соответствовать международным стандартам качества и безопасности и получить международно-признанные сертификаты. Это усилит международную конкурентоспособность азербайджанской продукции.

- Содействие USAID связано только с госсектором или в частном секторе также имеются проекты? Планируется ли поддерживать экспортные возможности частного бизнеса, как это делает Агентство в других странах региона?

- Одним из проектов, который мы реализовали за последний год - мы разработали новую программу деятельности частного сектора. Программа направлена на оказание помощи правительству и предпринимателям в экспорте продукции в страны Европы, США, а также на Ближний Восток. США - это большой рынок. Наша задача - сделать так, чтобы мы могли поддержать здесь предпринимателей, которые также экспортируют свою продукцию в Соединенные Штаты. Одним из наших приоритетов также является построение двустороннего экономического партнерства между предпринимателями наших стран. Недавний сельскохозяйственный форум Оклахома-Азербайджан является хорошим примером. Мы надеемся, что сможем сделать больше, как минимум 2 выставки в год в разных штатах США. Наша экономика работает так, что важен не федеральный уровень, очень важно работать с правительствами штатов. Например, Сельскохозяйственный форум в Иллинойсе в апреле 2019 года уже привел к заключению сделок на сумму 1,2 миллиона долларов США между агробизнесом США и Азербайджана.

- Азербайджан уже присоединился к сообществу доноров в нескольких международных организациях, но на протяжении длительного времени оказывает различным странам гуманитарную помощь или помощь их развитию. Выступала ли страна с инициативой участия в программе USAID по оказанию содействия другим странам?

- Мы приветствуем усилия Агентства международного развития Азербайджана (AIDA) при Министерстве иностранных дел по оказанию помощи странам всего мира в вопросах здравоохранения, образования, преодоления эпидемий, инфраструктуры и надлежащего управления. Также МЧС Азербайджана предпринимает шаги, чтобы стать членом Международной поисково-спасательной консультативной группы. Это позволит США обращаться к Азербайджану с просьбой о помощи, если страны столкнутся с какими-либо бедствиями или другими проблемами.