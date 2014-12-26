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    Азербайджан и Казахстан будут сотрудничать в области чрезвычайных ситуаций

    Сенат Казахстана ратифицировал соответствующее соглашение

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Сенат парламента Казахстана в ходе пленарного заседания принял проект закона "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций". 

    Как сообщает Report со ссылкой на Kazakhstan Today, соглашение определяет порядок  взаимодействия компетентных органов Казахстана и Азербайджана в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обучения специалистов в области чрезвычайных ситуаций по оказанию добровольной и взаимной помощи в случае катастрофы или иного бедствия.

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