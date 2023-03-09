О нас

Казахстанский министр: По прогнозам, уровень воды в Каспийском море упадет на 9-30 метров

Казахстанский министр: По прогнозам, уровень воды в Каспийском море упадет на 9-30 метров По прогнозам, в ближайшее время уровень воды в Каспийском море упадет на 9-30 метров.
Внешняя политика
9 марта 2023 г. 17:01
Казахстанский министр: По прогнозам, уровень воды в Каспийском море упадет на 9-30 метров

По прогнозам, в ближайшее время уровень воды в Каспийском море упадет на 9-30 метров.

Как сообщает Report, об этом министр информации и социального развития Казахстана Дархан Кыдырали сказал на панельной дискуссии в рамках X Глобального Бакинского форума.

По его словам, мир сталкивается с рядом вызовов, в том числе с природными катастрофами, изменениями климата, а также вызовами в сфере продовольственной безопасности: "Разрушительное землетрясение унесло жизни десятков тысяч граждан Турции. В Каспийском регионе также много вызовов. По прогнозам, в ближайшее время уровень воды в Каспийском море упадет на 9-30 метров, что несет угрозу для пяти прикаспийских стран".

Выступая, Дархан Кыдырали также отметил, что Казахстан остается привержен миру.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanlı nazir: "Xəzərdə suyun səviyyəsinin 9-30 metr azalacağı gözlənilir”

Самое читаемое

Ильхам Алиев: Придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-болгарских отношений
Ильхам Алиев: Придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-болгарских отношений
3 марта 2023 г. 12:03
В Афинах пять полицейских получили ранения в ходе стычек с анархистами
В Афинах пять полицейских получили ранения в ходе стычек с анархистами
4 марта 2023 г. 05:42
В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
5 марта 2023 г. 14:53
Южная Корея в 2022 году заработала более $17 млрд на экспорте оружия
Южная Корея в 2022 году заработала более $17 млрд на экспорте оружия
6 марта 2023 г. 06:43
Есть видеодоказательства переброски оружия и боеприпасов из Армении в Карабахский регион Азербайджана
ВидеоЕсть видеодоказательства переброски оружия и боеприпасов из Армении в Карабахский регион Азербайджана
6 марта 2023 г. 11:45
СМИ: Еще 10 украинских пилотов могут прибыть в США для овладения F-16
СМИ: Еще 10 украинских пилотов могут прибыть в США для овладения F-16
7 марта 2023 г. 06:15
В Баку супруги пострадали в ДТП
В Баку супруги пострадали в ДТП
8 марта 2023 г. 08:34
В США запустят первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету
В США запустят первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету
8 марта 2023 г. 13:30
В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государства получают более 3,6 тыс. человек
В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государства получают более 3,6 тыс. человек
9 марта 2023 г. 11:24
В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП
В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП
9 марта 2023 г. 16:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi