Казахстанский депутат: Сильные Казахстан и Азербайджан - больше возможностей для сотрудничества

Чем крепче и сильнее Азербайджан и Казахстан по отдельности, тем больше возможностей для развития и сотрудничества между странами.

Чем крепче и сильнее Азербайджан и Казахстан по отдельности, тем сильнее мы вместе, тем больше возможностей для развития сотрудничества между двумя странами.

Как передает Report, об этом заявил депутат Мажилиса Айдос Сарым на брифинге в посольстве Казахстана в нашей стране.

"Азербайджану и Казахстану нужно 10 лет для спокойного развития обществ. В вашем случае это немного сложнее из-за проблемы с Арменией и необходимости больших инвестиций в восстановление Карабаха. Я надеюсь, что наши общие усилия укрепят сотрудничество", - сказал он.

Депутат подчеркнул, что Казахстан планирует построить на освобожденных территориях Центр творческого развития для детей, в котором сможет обучаться 600 детей.

А.Сарым отметил, что в ряде городов Казахстана - Алматы, Актау, Астане, есть многочисленные азербайджанские кофейни и рестораны, добавив при этом, что надеется, что и в Баку в будущем появятся казахстанские рестораны.