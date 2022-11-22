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Казахстанский депутат: Сильные Казахстан и Азербайджан - больше возможностей для сотрудничества

Казахстанский депутат: Сильные Казахстан и Азербайджан - больше возможностей для сотрудничества Чем крепче и сильнее Азербайджан и Казахстан по отдельности, тем больше возможностей для развития и сотрудничества между странами.
Внешняя политика
22 ноября 2022 г. 17:13
Казахстанский депутат: Сильные Казахстан и Азербайджан - больше возможностей для сотрудничества

Чем крепче и сильнее Азербайджан и Казахстан по отдельности, тем сильнее мы вместе, тем больше возможностей для развития сотрудничества между двумя странами.

Как передает Report, об этом заявил депутат Мажилиса Айдос Сарым на брифинге в посольстве Казахстана в нашей стране.

"Азербайджану и Казахстану нужно 10 лет для спокойного развития обществ. В вашем случае это немного сложнее из-за проблемы с Арменией и необходимости больших инвестиций в восстановление Карабаха. Я надеюсь, что наши общие усилия укрепят сотрудничество", - сказал он.

Депутат подчеркнул, что Казахстан планирует построить на освобожденных территориях Центр творческого развития для детей, в котором сможет обучаться 600 детей.

А.Сарым отметил, что в ряде городов Казахстана - Алматы, Актау, Астане, есть многочисленные азербайджанские кофейни и рестораны, добавив при этом, что надеется, что и в Баку в будущем появятся казахстанские рестораны.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanlı deputat: “Güclü Qazaxıstan və Azərbaycan əməkdaşlıq üçün daha böyük imkanlar deməkdir”

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