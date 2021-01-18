Казахстанский депутат: Мы должны донести до мирового сообщества правду об Азербайджане

Report представляет интервью депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан, председателя Республиканского общественного объединения «Ассоциация азербайджанцев» в Казахстане Абилфаса Муслимовича Хамедова

Report представляет интервью депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан, председателя Республиканского общественного объединения «Ассоциация азербайджанцев» в Казахстане Абилфаса Муслимовича Хамедова

-Абилфас Муслимович, в первую очередь, хотели бы поздравить с избранием Вас депутатом Мажилиса Парламента Казахстана и пожелать всяческих успехов! Насколько известно, Вы избрались в Парламент РК не по партийным спискам, а от Ассамблеи народа Казахста на. Не могли бы Вы рассказать немного об Ассамблее?

-Огромное спасибо за искренние и тёплые поздравления! Ассамблея народа Казахстана создана 1 марта 1995 года по инициативе Первого Президента страны Елбасы Н.А.Назарбаева. Этот институт гражданского общества является важным элементом политической системы Казахстана, скрепившим интересы всех этносов, обеспечивающим неукоснительное соблюдение прав и свобод граждан независимо от их национальной принадлежности.

Казахстан стал для более чем 130 этносов настоящей родиной, и в этом огромная заслуга Нурсултана Назарбаева, нашего Первого Президента. За годы независимости сформировалась единая нация, при этом все этносы, в том числе и азербайджанцы, получили возможность развивать свой язык, культуру, создавать собственные СМИ. И мы хотим жить со всеми без исключения этносами в мире и согласии. 11 января 2021 года в городе Нур-Султан прошла XXVIII сессия Ассамблеи народа Казахстана (АНК), на которой были избраны девять депутатов Мажилиса Парламента РК. По результатам голосования все кандидаты в депутаты, избираемые Ассамблеей народа Казахстана, прошли в Мажилис. В том числе я был избран в депутаты парламента РК.

-Вы уже долгое время возглавляете Ассоциацию азербайджанцев в Казахстане? Как Вы оцениваете положение наших соотечественников на Казахской земле? Удается ли обеспечить условия для сохранения и развития Азербайджанской культуры, языка, традиций?

-Начну с того, что сегодня в Казахстане проживают около 150 тысяч азербайджанцев. Большинство из них прибыли давно – репрессированные или приехавшие на всесоюзные стройки и целину в годы советской власти, оставшиеся после военной службы в рядах Советской Армии. Казахстан для всех нас действительно стал общим домом, второй родиной, а для многих, как, например, для меня, который родился и вырос здесь, первой.

Я с 2003 года являюсь председателем Республиканской общественной организации «Ассоциация азербайджанцев» и членом Ассамблеи народов Казахстана. В 2018 году являлся заместителем председателя АНК. Считаю важным подчеркнуть, что в Казахстане созданы все условия для того, чтобы мы чувствовали себя равными независимо от религии и этнической принадлежности. Кроме того, это реально светское государство, которое не отдает предпочтения ни одной из конфессий, и никто не чувствует себя здесь ущемлённым в своем вероисповедании.

Развивая свои обычаи, традиции и культуру, мы создали азербайджанский музыкальный ансамбль и танцевальную группу, выпустили Республиканскую газету «Ватан», открыли программу радиовещания на азербайджанском языке. Кроме того, организовали различные языковые, культурные и спортивные кружки. Ежегодно проводим разные культурные мероприятия, совместно с казахами отмечаем как азербайджанские, так и казахстанские национальные праздники. Активно присутствуем в экономической и культурной жизни РК – у нас есть представители азербайджанской национальности, работающие в правоохранительных органах, медицинских учреждениях, в бизнесе и в разных сферах направления экономики страны. Многие представители азербайджанских этнокультурных объединений получили ордена, медали и высокие государственные награды. Есть среди нас люди, которым присвоены различные звания кандидатов и докторов наук.

Мы часто проводим гуманитарные акции с социальной направленностью. Так, во время трагических событий в Кызылагаше Алматинской области, мы построили и отремонтировали ряд домов, поставили новый тренажерный зал и банный комплекс в этом селе. В Алматы реконструировали парк имени известного писателя Сабита Муканова.

Мы участвовали в устранении последствий наводнения в Западно-Казахстанской области и в Мактаральском районе Туркестанской области. Оказали первую необходимую помощь продуктами питания и тёплыми вещами, помогли пострадавшим при взрыве военного склада в городе Арысь Туркестанской области.

За годы своей деятельности я был участником различных международных и республиканских конференций и круглых столов. Считаю это важным, поскольку нам надо всем помнить, что где бы мы не проживали, никогда нельзя забывать свои корни, традиции, культуру и историю. Мы должны всегда своими достойными делами прославлять нашу историческую Родину, знакомить людей с нашей древней историей и богатой культурой. Мы должны донести до мирового сообщества правду об Азербайджане. В то же время, мы не забываем, что наши поступки в стране где мы живём, говорят не только о нас лично, но и о нашем азербайджанском народе.

-Азербайджанская диаспора в Казахстане является немаловажным фактором в построении братских азербайджано-казахстанских отношений. Наверняка Вам известно, как налаживаются связи между нашими странами. Не могли бы охарактеризовать нынешнее состояние сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном? Как Вы видите перспективы нашей дружбы с Казахстаном в обозримом будущем?

-Отношения между казахами и азербайджанцами имеют многовековую историю, Азербайджан для Казахстана является братской, дружественной страной и ключевым партнером в Кавказском регионе. Наши страны придают огромное значение развитию двусторонних торгово-экономических связей. Работает межправительственная комиссия, регулярно проводятся бизнес-форумы. Укрепляются традиционные связи в нефтяных и газовых сферах.

В Азербайджане одна из улиц Баку была названа в честь великого сына казахского народа, просветителя и мыслителя Абая Кунанбаева. В городе Алматы одна из улиц названа в честь великого сына азербайджанского народа, поэта Мухаммеда Физули. Недавно в городе Баку был день культуры Абая, одновременно в городе Алматы прошел день культуры известного азербайджанского мыслителя поэта Имаддедина Насими. Проводятся дни культуры Азербайджана в Казахстане и дни культуры Казахстана в Азербайджане. В городе Алматы в Казахском Национальном Университете открылся музей имени Гейдара Алиева.

Особым знаком дружбы между нашими народами стало то, что в ноябре 2020 года несколько казахстанских политологов и кинематографистов поехали Азербайджан и сняли документальный фильм о войне в Нагорном Карабахе. Фильм был продемонстрирован в Алматы и в Нур-Султане. Авторы фильма защищали справедливые позиции Азербайджана. Это признак особого отношения к нашему народу и ещё один вклад в укрепление сотрудничества между нашими странами.

Между Казахстаном и Азербайджаном нет политических вопросов, которые бы вызывали недопонимание или разногласия. В экономическом сотрудничестве все идет очень хорошо, имеется рост, но я считаю, что потенциал сотрудничества в этом направлении не исчерпан, и мы должны работать над этим.

В начале 90-х годов основой сотрудничества наших стран стала дружба между Улу Ондером Гейдаром Алиевым и Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. И на сегодняшний день это курс успешно продолжается президентами двух государств Ильхамом Алиевым и Касым-Жомартом Токаевым. Я считаю, что на данное время казахстанско-азербайджанские отношения находится на высшем уровне. И как глава правления РОО «Ассоциация азербайджанцев» сделаю все возможное, чтобы наши дружеские и экономические отношения процветали и ещё больше крепли.

Завершая свое интервью, хотел обозначить, что азербайджанцы и казахи должны возрождать национальный дух. Мы братские народы и всегда будем вместе, мы все ТЮРКИ!