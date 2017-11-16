Казахстанская делегация обсудит в Азербайджане развитие туризма

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Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Развитие туризма станет одной из основных тем обсуждения в ходе визита Акима казахстанского города Уральск Мурата Мукаева в Баку. Об этом в интервью Report заявил посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев.

"Буквально на днях планируется рабочий визит Акима города Уральск в Баку, в рамках которого у главы казахстанской делегации запланированы ряд встреч с азербайджанскими коллегами из Мэрии города Баку. Сотрудничество в сфере туризма станет одним из вопросов для обсуждения в ходе указанных встреч", - заявил дипломат.

Дипломат отметил, что цели Казахстана и Азербайджана в сфере туризма одни – это развитие своего туристического потенциала, а также увеличение потока туристов.

"Безусловно, исторически Азербайджан, Кавказский регион в целом всегда были привлекательны для туризма своей историей, природой, культурой и гостеприимностью. В этом году мы стали свидетелями большого потока в Азербайджан туристов из стран арабского мира. За 9 месяцев текущего года Азербайджан посетило порядка 1,5 млн человек", - подчеркнул Б. Исабаев.

Таким образом, по мнению посла, Азербайджану и Казахстану необходимо тесно сотрудничать в этом направлении, обмениваться опытом, объединять свои усилия в создании совместных программ, разрабатывать комплексные туры, организовывать маршруты вдоль стран Шелкового пути.

Это несомненно придаст импульс экономическому развитию двух стран, считает Б. Исабаев.