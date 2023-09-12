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Казахстан подтвердил поддержку территориальной целостности Азербайджана

Казахстан подтвердил поддержку территориальной целостности Азербайджана Казахстан подтвердил поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджана.
Внешняя политика
12 сентября 2023 г. 16:01
Казахстан подтвердил поддержку территориальной целостности Азербайджана

Казахстан подтвердил поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Казахстана.

"В связи с последними событиями вокруг Карабаха, Республика Казахстан в очередной раз подтверждает решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджанской Республики в пределах ее международно-признанных границ, а также выступает за урегулирование всех вопросов политико-дипломатическим путём в соответствии с Уставом ООН и основополагающими принципами и нормами международного права", - отмечается в заявлении.

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Версия на английском языке Kazakhstan reiterates support for territorial integrity of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini təsdiqləyib

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