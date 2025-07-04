Казахстан на саммите ОЭС в Ханкенди подписал Устав Центра чистой энергии

Казахстан подписал Устав Центра чистой энергии ОЭС, базирующегося в Баку.

Казахстан подписал Устав Центра чистой энергии ECO-UNIDO, базирующегося в Баку.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе ОЭС по итогам 17-го Саммита ОЭС в Ханкенди прошедшего 3–4 июля 2025 года в городе Ханкенди под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева..

"На саммите состоялось важное договорное мероприятие, на котором Республика Казахстан подписала Устав Центра чистой энергии ОЭС, который базируется в Баку", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что саммит стал важным этапом в углублении регионального сотрудничества. Он прошел под девизом "Новая стратегия ОЭС для устойчивого и климатически устойчивого будущего" и объединил лидеров и высокопоставленных представителей десяти стран-членов Организации.

Помимо основной встречи, в рамках Недели ОЭС, проходившей с 1 по 4 июля, были организованы Молодежный форум в Агдаме, Женский форум в Лачине и Бизнес-форум в Физули. Представители стран-членов обсудили ключевые вопросы устойчивого роста, торговли, транспортной связанности и инвестиций, а также представили предложения для включения в стратегический документ "Стратегические цели экономического сотрудничества - 2035".

Напомним, что открытие Центра чистой энергии ECO-UNIDO в Баку состоялось 15 ноября для проведения совместных исследований в области ВИЭ, энергоэффективности и изменения климата. В функции Центра также входит оказание технической поддержки и разработка инновационных решений, способствующих усилению энергетического сотрудничества Азербайджана с государствами-членами ОЭС.