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    Отмена визита Назарбаева в Азербайджан и Армению официально подтверждена

    Пресс-секретарь: Состояние здоровья президента не вызывает никакого беспокойства

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не сможет посетить Азербайджан и Армению с 12 по 14 октября из-за простудного заболевания.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Айдос Укибай.

    "Внесены некоторые коррективы, и до конца текущей недели участие главы государства в международных мероприятиях не планируется. На заседаниях в рамках ОДКБ в Ереване примет участие премьер-министр Казахстана", - говорится в заявлении А.Укибая.

    По словам пресс-секретаря, Назарбаев в настоящее время проходит плановое лечение в связи с простудным заболеванием, в целом состояние здоровья не вызывает никакого беспокойства.

    Ранее Report cообщил о переносе запланированного официального визита Н. Назарбаева в Азербайджан на неопределенное время.

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