Отмена визита Назарбаева в Азербайджан и Армению официально подтверждена

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не сможет посетить Азербайджан и Армению с 12 по 14 октября из-за простудного заболевания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Айдос Укибай.

"Внесены некоторые коррективы, и до конца текущей недели участие главы государства в международных мероприятиях не планируется. На заседаниях в рамках ОДКБ в Ереване примет участие премьер-министр Казахстана", - говорится в заявлении А.Укибая.

По словам пресс-секретаря, Назарбаев в настоящее время проходит плановое лечение в связи с простудным заболеванием, в целом состояние здоровья не вызывает никакого беспокойства.

Ранее Report cообщил о переносе запланированного официального визита Н. Назарбаева в Азербайджан на неопределенное время.