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Ильхам Алиев: Казахстан и Азербайджан - страны, которые строят свою судьбу и будущее сами

Ильхам Алиев: Казахстан и Азербайджан - страны, которые строят свою судьбу и будущее сами Казахстан и Азербайджан являются странами, которые полностью полагаются на свои собственные ресурсы, не зависят от иностранной помощи и строят свою судьбу, свое будущее сами.
Внешняя политика
10 апреля 2023 г. 19:54
Ильхам Алиев: Казахстан и Азербайджан - страны, которые строят свою судьбу и будущее сами
Ильхам Алиев

Казахстан и Азербайджан являются странами, которые полностью полагаются на свои собственные ресурсы, не зависят от иностранной помощи и строят свою судьбу, свое будущее сами.

Как сообщает Report, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в расширенном составе в Астане.

Подчеркнув, что это также важнейший фактор сегодня в мировой политике, глава государства сказал: "Думаю, то, что мы демонстрируем принципиальный подход по защите национальных интересов наших стран, также говорит о характере наших народов".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Kazakhstan and Azerbaijan are countries that build their own destiny and future
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Qazaxıstan və Azərbaycan xarici köməkdən asılı olmayan və öz taleyini, öz gələcəyini özləri quran ölkələrdir"

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