Ильхам Алиев: Казахстан и Азербайджан - страны, которые строят свою судьбу и будущее сами

Казахстан и Азербайджан являются странами, которые полностью полагаются на свои собственные ресурсы, не зависят от иностранной помощи и строят свою судьбу, свое будущее сами.

Казахстан и Азербайджан являются странами, которые полностью полагаются на свои собственные ресурсы, не зависят от иностранной помощи и строят свою судьбу, свое будущее сами.

Как сообщает Report, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в расширенном составе в Астане.

Подчеркнув, что это также важнейший фактор сегодня в мировой политике, глава государства сказал: "Думаю, то, что мы демонстрируем принципиальный подход по защите национальных интересов наших стран, также говорит о характере наших народов".