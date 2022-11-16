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Азербайджан и Казахстан приступают к практической части проведения оптоволокна по дну Каспия

Азербайджан и Казахстан приступают к практической части проведения оптоволокна по дну Каспия Азербайджан и Казахстан приступают к практической реализации прокладки оптоволоконной кабельной линии по дну Каспийского моря.
Внешняя политика
16 ноября 2022 г. 16:16
Азербайджан и Казахстан приступают к практической части проведения оптоволокна по дну Каспия

Азербайджан и Казахстан приступают к практической реализации прокладки оптоволоконной кабельной линии по дну Каспийского моря.

Как передает Report, об этом посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов заявил журналистам на пресс-конференции.

Он напомнил, что казахстанская компания "Казахтелеком" и азербайджанская AzerTelecom уже подписали документ о техническом решении по строительству оптоволоконной связи по дну Каспия.

"Мы сменили компанию, и уже приступаем к практической реализации", - сказал он.

Посол напомнил, что сам документ был подписан в 2019 году, однако по причине пандемии, процесс реализации проекта затянулся.

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