Азербайджан и Казахстан приступают к практической части проведения оптоволокна по дну Каспия

Азербайджан и Казахстан приступают к практической реализации прокладки оптоволоконной кабельной линии по дну Каспийского моря.
Как передает Report, об этом посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов заявил журналистам на пресс-конференции.
Он напомнил, что казахстанская компания "Казахтелеком" и азербайджанская AzerTelecom уже подписали документ о техническом решении по строительству оптоволоконной связи по дну Каспия.
"Мы сменили компанию, и уже приступаем к практической реализации", - сказал он.
Посол напомнил, что сам документ был подписан в 2019 году, однако по причине пандемии, процесс реализации проекта затянулся.