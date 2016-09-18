Казахстан и Азербайджан обсудят сотрудничество в сферах энергетики и транспорта

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ 21-22 сентября в казахстанской столице состоится 13-е заседание казахстанско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Как передает Report, об этом сообщает МИА Казинформ.

«Казахстан и Азербайджан намерены обсудить широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, касающихся расширения торгово-экономических и инвестиционных связей в сфере энергетики, транзита и транспортных систем, сельского хозяйства, образования и туризма», - говорится в сообщении.

Азербайджанскую делегацию возглавит сопредседатель межправкомиссии - министр энергетики Натиг Алиев.

По итогам заседания будет подписан протокол. Следующее 14-е заседание межправкомиссии пройдет в 2017 году в Баку.

Стоит отметить, что в Казахстане зарегистрировано более 700 действующих компаний с участием азербайджанского капитала. В Азербайджане зарегистрировано около 60 фирм с участием казахстанского капитала.