Казахстан и Азербайджан обсудили сотрудничество в сфере государственного аудита

Посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов и председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами и перспективы взаимодействия в рамках различных международ

Посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов и председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами и перспективы взаимодействия в рамках различных международных организаций в сфере государственного аудита.

Как передает Report со ссылкой на посольство Казахстана в Азербайджане, обсуждения состоялись в ходе встречи 29 ноября.

"Дипломат выразил благодарность руководству и коллективу Счетной палаты Азербайджанской Республики за многолетнее взаимодействие и плодотворное партнерство с казахстанской стороной на благо братских государств и народов и вручил Вугару Гюльмамедову медаль “25-летие Счетного комитета Республики Казахстан по контролю за исполнением республиканского бюджета”", - говорится в публикации.