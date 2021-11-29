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Казахстан и Азербайджан обсудили сотрудничество в сфере государственного аудита

Казахстан и Азербайджан обсудили сотрудничество в сфере государственного аудита Посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов и председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами и перспективы взаимодействия в рамках различных международ
Внешняя политика
29 ноября 2021 г. 15:53
Казахстан и Азербайджан обсудили сотрудничество в сфере государственного аудита

Посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов и председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами и перспективы взаимодействия в рамках различных международных организаций в сфере государственного аудита.

Как передает Report со ссылкой на посольство Казахстана в Азербайджане, обсуждения состоялись в ходе встречи 29 ноября.

"Дипломат выразил благодарность руководству и коллективу Счетной палаты Азербайджанской Республики за многолетнее взаимодействие и плодотворное партнерство с казахстанской стороной на благо братских государств и народов и вручил Вугару Гюльмамедову медаль “25-летие Счетного комитета Республики Казахстан по контролю за исполнением республиканского бюджета”", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan və Azərbaycan hökumət auditi sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

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