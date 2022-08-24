Казахстан и Азербайджан: историческая возможность для нового этапа отношений

В этом году Казахстан и Азербайджан отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. За почти треть века оба государства, считающиеся локомотивами в своих регионах, проделали огромный путь в политическом, экономическом, культурно-гуманитарном раз

В этом году Казахстан и Азербайджан отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. За почти треть века оба государства, считающиеся локомотивами в своих регионах, проделали огромный путь в политическом, экономическом, культурно-гуманитарном развитии, достигнув значительных результатов.

О том Report сообщает со ссылкой на материал МИА "Казинформ" , рассказывающий о том, на каком уровне сейчас находятся отношения двух братских стран, и какого направления в развитии ожидать в будущем.

2022 год является знаменательным для дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном, которые были установлены ровно 30 лет назад - 27 августа 1992 года. Это относительно небольшой срок в историческом измерении, но все же определяет важный этап становления и развития межгосударственных отношений двух родственных государств.

К ключевым моментам, определяющим уровень взаимоотношений, можно отнести Договор о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях, подписанный в 2005 году в Баку. Это был первый документ стратегического характера, где отмечаются глубинные корни дружбы и союзнические отношения двух стран.

Обе постсоветские страны открыто поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга не только на словах, но и конкретными действиями. Многовекторная и сбалансированная внешняя политика демонстрирует устойчивость современным вызовам, в том числе и геополитической турбулентности, наблюдающейся в последние месяцы в мире.

Сегодня Казахстан и Азербайджан имеют обширную договорно-правовую базу, насчитывающую около 90 документов различного характера, в том числе межгосударственные договоры, межправительственные соглашения и др. Что касается формата сотрудничества, то он многосторонний, а ООН, ОБСЕ, ОИС, СВМДА, ТЮРКСОЙ, ОТГ являются одними из тех международных и региональных организаций, в рамках которых активно взаимодействуют РК и АР.

Вдобавок к этому, на сегодняшний момент налажено тесное взаимодействие между законодательными органами двух стран.

В основу двусторонних связей между нашими странами входят не только политические, но и экономические отношения. Азербайджан сегодня является ключевым торгово-экономическим партнером Казахстана на Южном Кавказе.

Как свидетельствуют данные Нацбанка РК, в 2005-2020 годах объем привлеченных инвестиций из Азербайджана составил $306,5 млн. В 2018-2019 годах Азербайджан инвестировал $12,7 млн ($5,1 млн и $7,6 млн соответственно), в то время как Казахстан за данный период инвестировал в эту страну $75,7 млн. При этом, большая часть приходится на последние три года – $45,4 млн (2018 году – $3,7 млн, 2019 году – $12,9 млн, 2020 году – $28,8 млн).

Основными товарами экспорта из Казахстана в Азербайджан являются плавучие средства специального назначения, железнодорожные локомотивы, нефтепродукты, пшеница, мучные кондитерские изделия, тогда как импортом в РК из соседнего государства являются полимеры пропилена и этилена, упаковочные средства из текстиля, провода, кабели, яблоки, груши, айва и др.

Важным событием стало прошедшее заседание очередной казахстанской торгово-экономической миссии в июне этого года в Баку, в результате которого отечественные экспортеры заключили контракты на сумму более $38 млн с азербайджанскими партнерами. В сентябре прошлого года торгово-экономической миссией достигнуты соглашения на $32,9 млн. Итогом переговоров стало подписание ряда экспортных контрактов на поставку локомотивов, листовой стали, металлических бочек, мебели, соли и кондитерских изделий.

Большие надежды возлагаются на созданный «Деловой совет Казахстан-Азербайджан», который должен служить платформой для диалога бизнес-кругов двух стран. Преимуществом этой структуры будет выработка рекомендаций для госорганов и оперативное решение возникающих проблемных вопросов на уровне бизнеса.

Для налаживания торгово-экономических связей в сентябре 2020 года учрежден «Торговый дом Казахстана» в Азербайджане. В мае 2021 года был открыт «Торговый дом Азербайджана» в Нур-Султане. Как заявляют организаторы, эта структура выступает в качестве диалоговой площадки для деловых кругов и способствует реализации продукции на территории двух стран.

Есть определенные наработки по расширению транзитно-транспортного сотрудничества в связи с переориентацией экспортных грузопотоков из Китая в Европу на Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ). Так, в марте состоялся рабочий визит казахстанской делегации в Азербайджан, а в конце апреля уже проведены переговоры на уровне глав ведомств и с участием представителей ТМТМ.

Кроме того, в конце июля по инициативе Баку состоялась трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции, Казахстана и ответственных лиц в транспортной сфере. На встрече стороны подчеркнули важность увеличения объемов грузоперевозок на участке коридора Азербайджан-Турция-Казахстан для развития торговых связей по маршруту Азия-Европа и диверсификации транспортных маршрутов. Таким образом, транзитное и транспортно-логистическое сотрудничество в рамках этого коридора остается одним из основных драйверов взаимовыгодного двустороннего партнерства.

А показателем этого уровня считается то, что за первые два месяца 2022 года объем перевозок между Казахстаном и Азербайджаном увеличился на 149% по отношению к аналогичному периоду 2021 года.

Как следует из данных представительства АО «НК «КТЖ» в Азербайджане, в 2021 году объем перевозок составил 832,2 тыс. тонн.

Что касается транзитных перевозок, то они увеличились на 36,5 тыс. тонн (на 16%), что обусловлено ростом перевозок продовольственных грузов. Дополнительным толчком наращиванию транзитного потенциала и привлечение новых транзитных грузопотоков странами стало бы открытие Зангезурского коридора.

Обе страны сегодня проявляют определенную заинтересованность в тесном взаимодействии между казахстанскими морскими портами Актау и Курык (мощность - 26 млн тонн) и бакинским портом Алят, который располагает мощностью 15 млн тонн сухих грузов и 100 тыс. контейнеров.

К ряду важных событий в торгово-экономическом взаимодействии можно отнести завершение поставок казахстанских грузовых электровозов в Азербайджан на сумму более $500 млн. Этот проект был реализован в рамках соглашения о стратегическом сотрудничестве, подписанного между АО «НК «КТЖ» и ЗАО «Азербайджанские железные дороги» в 2017 году. Отдельного внимания заслуживает тот факт, что ранее в 2015-2016 годах Азербайджан закупил также 10 единиц казахстанских тепловозов и 450 единиц стрелочной и колесно-бандажной продукции.

Поставки и транзит грузов по железной дороге стали одним из основных тем на повестке встречи казахстанской делегации АО «Самрук-Казына» с азербайджанским Правительством в марте этого года. По итогам переговоров стороны договорились создать совместное предприятие для решения вопросов сквозного тарифообразования и декларирования грузов.

Как известно, Азербайджан играет роль моста в транспортировке энергоресурсов из Азии в Европу. Сегодня ведутся переговоры между «КазМунайГазом» и государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR по транспортировке значительной части казахстанской нефти по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан. Итоговый результат предполагает вывод на мировой рынок 1,5 млн баррелей казахстанской нефти в год.

В числе крупных совместных проектов, которые включают взаимные инвестиции, можно отметить казахстанско-азербайджанское предприятие ООО «Бакинский зерновой терминал» для приема и перевалки казахстанского зерна (функционирует с 2007 г.), логистический центр по приему, хранению, переработке и транспортировке азербайджанской плодоовощной продукции (строительство завершено в 2016 г.), казахстанская самоподъемная плавучая буровая установка «Satti» (передана азербайджанской стороне в 2019 г.), волоконно-оптическая линия связи по дну Каспийского моря по маршруту Казахстан-Азербайджан, предусматривающая создание транзитной инфраструктуры в сфере информационных технологий (строительство запущено в 2019 г.), многопрофильный медицинский центр в г.Актау (на стадии завершения) и многое другое.

Азербайджанские предприниматели проявляют большую инвестиционную активность. Сегодня в Казахстане зарегистрировано свыше 500 компаний с азербайджанским капиталом (торгово-посредническая деятельность, дорожное строительство, переработка и логистика), тогда как в Азербайджане работает около 145 компаний с казахстанским капиталом, осуществляющие деятельность в сферах промышленности, сельского хозяйства, торговли, услуг, строительства и транспорта.

Активно развивается и сотрудничество между ведущими вузами Казахстана и Азербайджана. Сегодня для прохождения обучения и научной стажировки в образовательных учреждениях двух стран на регулярной основе проводится обмен студентами. В ряде таких вузов Азербайджана, как Государственная морская Академия, Бакинский государственный университет, Азербайджанский технологический университет (UTECA) и др., обучаются десятки казахстанцев на бесплатной основе.

Все это является одним из небольших показателей тесных и взаимовыгодных отношений Казахстана и Азербайджана. Но сегодня динамично развивающийся мир и появляющиеся новые вызовы вынуждают оба государств Центральной Азии и Южного Кавказа действовать сообща, налаживать тесное сотрудничество. Это в свою очередь требует личных контактов на высшем уровне, которые, как правило, позволят «сверить часы» сторонам, обсудить наиболее животрепещущие вопросы с точки зрения общих интересов.

Казахстан и Азербайджан объединяют не только экономические интересы, но и богатые культурные и исторические связи, основанные во многом на общих тюркских корнях. Для обеих стран это является важным элементом внешней и внутренней политики, позволяющим подчеркнуть этнокультурное родство и духовную близость. Как итог, 2021 год стал новым этапом для развития тюркской интеграции, где Организация тюркских государств, являющейся основным мостом между АР и РК, претерпела существенный ребрендинг, определив свое четкое видение и дорожную карту.

Сегодня в рамках визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан в центре внимания глав государств, безусловно, станет развитие стратегического партнерства и расширение всестороннего сотрудничества в свете меняющихся реалий в регионе.