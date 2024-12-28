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Кая Каллас выразила соболезнования в связи с крушением самолета AZAL

Кая Каллас выразила соболезнования в связи с крушением самолета AZAL Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас выразила соболезнования в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" AZAL вблизи казахстанского города Актау.
Внешняя политика
28 декабря 2024 г. 17:36
Кая Каллас выразила соболезнования в связи с крушением самолета AZAL

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас выразила соболезнования в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" AZAL вблизи казахстанского города Актау.

Как передает Report, об этом она написала в социальных сетях.

"Наши мысли сейчас с родными и близкими погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - написала она.

Каллас также призвала к всестороннему расследованию инцидента.

25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили - 29.

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Версия на английском языке Kaja Kallas expresses condolences over AZAL plane crash
Версия на азербайджанском языке Kaya Kallas təyyarə qəzası ilə bağlı başsağlığı verib

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