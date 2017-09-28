Washington Times: Конгресс США может совершить серьезную ошибку в отношении американских интересов на Южном Кавказе

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Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ В своем стремлении осуществлять внешнюю политику Конгресс США может совершить серьезную ошибку в отношении американских интересов на Южном Кавказе. Как сообщает Report, об этом говорится в статье cтаршего научного сотрудника Совета по внешней политике США Стивена Бланка, опубликованной в Washington Times.

В статье, озаглавленной "Как Конгресс неправильно читает Кавказ", автор анализирует последствия недавних призывов некоторых конгрессменов ввести санкции в отношении Азербайджана в связи с ситуацией с правами человека и выделением Конгрессом средств на разминирование в Нагорном Карабахе.

"Финансирование Армении, даже риторически и минимальными суммами, только усугубляет ситуацию", - считает автор статьи.

Он отмечает, что, в спешке принимая это законодательство, Конгресс не учитывает нюансы региона. При чем подобные шаги Конгресса, по его мнению, во многом обязаны не столько внешней, сколько внутренней политике США, поскольку инициировавшие их конгрессмены - из регионов, где традиционно сильно армянское лобби, а они нуждаются в переизбрании.

По мнению С. Бланка, подобные шаги Конгресса "не продвигают интересы США ни в отношении прав человека, ни в содействии миру на Кавказе. По существу, игнорируя тот факт, что Нагорный Карабах остается оккупированной территорией и нападая на репутацию в области прав человека в Баку, Конгресс, возможно, нечаянно или невольно отправляет Баку сообщение о том, что США не заинтересованы в повестке дня или проблемах".

Он считает, что Конгресс, играя на пользу Армении, таким образом лишь толкает Азербайджан в сторону России.

"Таким образом, эти санкции наносят ущерб интересам США", - считает С. Бланк, подчеркивая, что наиболее разумной политикой в данном случае является усиление интереса США к урегулированию нагорно-карабахского конфликта и общей безопасности Кавказа.