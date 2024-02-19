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Католикос-Патриарх Грузии поздравил президента Ильхама Алиева

Католикос-Патриарх Грузии поздравил президента Ильхама Алиева Католикос-Патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхетский и Тбилисский, митрополит Пицундский, Сухумский и Абхазский Илия II обратился с письмом к президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
19 февраля 2024 г. 22:22
Католикос-Патриарх Грузии поздравил президента Ильхама Алиева

Католикос-Патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхетский и Тбилисский, митрополит Пицундский, Сухумский и Абхазский Илия II обратился с письмом к президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Сердечно поздравляем Вас с убедительной победой на выборах президента Азербайджана, что свидетельствует об огромном доверии, которое жители Вашей страны оказывают Вам, и это весьма закономерно.

Мы высоко ценим Ваш личный вклад в развитие братских взаимоотношений между нашими странами и надеемся, что они еще более укрепятся на основе принципов партнерства.

Желаем Вам и Вашей семье здоровья, мира и дальнейших успехов в Вашей деятельности на благо Азербайджана".

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Katolikos-patriarxı Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

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