Католикос-Патриарх Грузии поздравил президента Ильхама Алиева

Католикос-Патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхетский и Тбилисский, митрополит Пицундский, Сухумский и Абхазский Илия II обратился с письмом к президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Католикос-Патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхетский и Тбилисский, митрополит Пицундский, Сухумский и Абхазский Илия II обратился с письмом к президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Сердечно поздравляем Вас с убедительной победой на выборах президента Азербайджана, что свидетельствует об огромном доверии, которое жители Вашей страны оказывают Вам, и это весьма закономерно.

Мы высоко ценим Ваш личный вклад в развитие братских взаимоотношений между нашими странами и надеемся, что они еще более укрепятся на основе принципов партнерства.

Желаем Вам и Вашей семье здоровья, мира и дальнейших успехов в Вашей деятельности на благо Азербайджана".