Католикос Грузии: Надеюсь на дальнейшее углубление азербайджано-грузинских отношений

Слава Всевышнему, отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами продолжаются.

Слава Всевышнему, отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами продолжаются.

Как сообщает Report об этом говорится в послании католикоса-патриарха всея Грузии, архиепископа Мцхетского и Тбилисского, митрополита Пицундского, Сухумского и Абхазского Илии II президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

католикоса-патриарха всея Грузии, архиепископ Мцхетский и Тбилисский, митрополит Пицундский, Сухумский и Абхазский Илия II направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Надеюсь, что эти отношения, основанные на уважении и справедливости, в будущем еще более углубятся", - говорится в письме.