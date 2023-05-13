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Католикос Грузии: Надеюсь на дальнейшее углубление азербайджано-грузинских отношений

Католикос Грузии: Надеюсь на дальнейшее углубление азербайджано-грузинских отношений Слава Всевышнему, отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами продолжаются.
Внешняя политика
13 мая 2023 г. 15:32
Католикос Грузии: Надеюсь на дальнейшее углубление азербайджано-грузинских отношений

Слава Всевышнему, отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами продолжаются.

Как сообщает Report об этом говорится в послании католикоса-патриарха всея Грузии, архиепископа Мцхетского и Тбилисского, митрополита Пицундского, Сухумского и Абхазского Илии II президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

католикоса-патриарха всея Грузии, архиепископ Мцхетский и Тбилисский, митрополит Пицундский, Сухумский и Абхазский Илия II направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Надеюсь, что эти отношения, основанные на уважении и справедливости, в будущем еще более углубятся", - говорится в письме.

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Версия на азербайджанском языке Katolikos: "Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərinin gələcəkdə daha da dərinləşəcəyinə ümid edirəm"

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