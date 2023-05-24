Катлер: Углубление сотрудничества между Азербайджаном и Израилем - фактор стабильности в регионе

Углубление азербайджано-израильского сотрудничества способствует повышению стабильности на Южном Кавказе.

Углубление азербайджано-израильского сотрудничества способствует повышению стабильности на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом говорится в статье старшего научного сотрудника Канадской ассоциации НАТО и директора ее программы по энергетической безопасности Роберта Катлера в The Central Asia-Caucasus Analyst.

По мнению эксперта, углубление отношений Израиля с Азербайджаном и странами Центральной Азии и значительная помощь, которую он может оказать экономике этих стран, способствует стабильности и безопасности всего региона.

"Они также дают странам Центральной Азии еще один "вектор" для выхода из-под влияния Россия и Китая", - подчеркнул Катлер.

Автор отмечает, что более тесные отношения Израиля с Азербайджаном должны быть контекстуализированы в новом геополитическом ландшафте.

"Подобные события также обусловили значительное улучшение отношений Израиля с Турцией и другими странами региона. Они уже привели к более тесным отношениям с рядом стран Центральной Азии. Например, встречи министра иностранных дел Коэна в Баку состоялись как раз перед тем, как он вылетел в Туркменистан, чтобы открыть первое посольство своей страны в Ашхабаде", - считает Р. Катлер.

В публикации подчеркивается, что относительная стратегическая слабость России на Южном Кавказе после окончания второй Карабахской войны, и особенно после "возобновления агрессивной войны против Украины", создает новые проблемы для мира и стабильности в регионе.

"Это связано с созданием условий для растущего проникновения Ирана в регион посредством его союзника - Армении. Укрепление отношений между Израилем и Азербайджаном является противовесом влиянию Ирана и партнерством для региональной безопасности", - подытожил эксперт.