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Катерина Ющенко: Бакинский Глобальный форум позволит выслушать точку зрения молодежи

Катерина Ющенко: Бакинский Глобальный форум позволит выслушать точку зрения молодежи Бакинский Глобальный форум позволит услышать точку зрения молодежи на актуальные глобальные вызовы.
Внешняя политика
15 июня 2022 г. 17:29
Катерина Ющенко: Бакинский Глобальный форум позволит выслушать точку зрения молодежи

Бакинский Глобальный форум позволит услышать точку зрения молодежи на актуальные глобальные вызовы.

Как сообщает Report, об этом заявила супруга экс-президента Украины Виктора Ющенко - Катерина Ющенко на пресс-конференции, посвященной началу IX Бакинского Глобального форума.

По ее словам, одна из панелей форума будет посвящена молодежи. В ней примут участие молодые люди из ряда стран, в том числе Азербайджана, США, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Латвии, Украины, Бангладеша, Болгарии и дургих.

"Целью проведения подобных мероприятий является выяснить, что думает новое поколение, выслушать точку зрения юных лидеров, их мысли по вопросам экономики, национальной безопасности, окружающей среды, прав человека", заявила К. Ющенко.

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Версия на английском языке Kateryna Yushchenko: Global Baku Forum will provide opportunity to get acquainted with young people's views 
Версия на азербайджанском языке Katerina Yuşşenko: “Qlobal Bakı Forumu gənclərin baxışı ilə tanış olmağa imkan verəcək”

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