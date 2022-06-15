Катерина Ющенко: Бакинский Глобальный форум позволит выслушать точку зрения молодежи

Бакинский Глобальный форум позволит услышать точку зрения молодежи на актуальные глобальные вызовы.
Как сообщает Report, об этом заявила супруга экс-президента Украины Виктора Ющенко - Катерина Ющенко на пресс-конференции, посвященной началу IX Бакинского Глобального форума.
По ее словам, одна из панелей форума будет посвящена молодежи. В ней примут участие молодые люди из ряда стран, в том числе Азербайджана, США, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Латвии, Украины, Бангладеша, Болгарии и дургих.
"Целью проведения подобных мероприятий является выяснить, что думает новое поколение, выслушать точку зрения юных лидеров, их мысли по вопросам экономики, национальной безопасности, окружающей среды, прав человека", заявила К. Ющенко.