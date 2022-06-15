Катерина Ющенко: Бакинский Глобальный форум позволит выслушать точку зрения молодежи

Бакинский Глобальный форум позволит услышать точку зрения молодежи на актуальные глобальные вызовы.

Бакинский Глобальный форум позволит услышать точку зрения молодежи на актуальные глобальные вызовы.

Как сообщает Report, об этом заявила супруга экс-президента Украины Виктора Ющенко - Катерина Ющенко на пресс-конференции, посвященной началу IX Бакинского Глобального форума.

По ее словам, одна из панелей форума будет посвящена молодежи. В ней примут участие молодые люди из ряда стран, в том числе Азербайджана, США, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Латвии, Украины, Бангладеша, Болгарии и дургих.

"Целью проведения подобных мероприятий является выяснить, что думает новое поколение, выслушать точку зрения юных лидеров, их мысли по вопросам экономики, национальной безопасности, окружающей среды, прав человека", заявила К. Ющенко.