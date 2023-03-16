О нас

Катарский эксперт: В западных СМИ чаще встречаются случаи разжигания ненависти

Катарский эксперт: В западных СМИ чаще встречаются случаи разжигания ненависти "Распространение в СМИ призывов к агрессии и исламофобии усугубляет ситуацию".
Внешняя политика
16 марта 2023 г. 13:53
Катарский эксперт: В западных СМИ чаще встречаются случаи разжигания ненависти

"Распространение в СМИ призывов к агрессии и исламофобии усугубляет ситуацию".

Как сообщает Report, об этом катарский эксперт Керим Маджри сказал на международной конференции в Баку на тему "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: новые глобальные и транснациональные вызовы".

Он отметил, что исламофобия является новым названием старого страха: "Сюда же относится антисемитизм. Согласно результатам проведенного в США и Канаде опроса, Запад предвзят по отношению к мусульманам. Ряд европейских стран согласился с результатами этого опроса. Полагаю, что в этом вопросе важнее принимать превентивные меры, чем реагировать на уже произошедшие события. С этой точки зрения следует поддерживать молодых мусульманских журналистов".

К.Маджри сказал, что журналист должен быть правдив и нести ответственность за свой материал: "Очернение, разжигание ненависти и распространение непроверенной информации не имеют ничего общего с честной и профессиональной журналистикой. Некоторые журналисты своими материалами поощряют ненависть в обществе, и чаще это встречается в западных СМИ".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Qatari expert: We encounter more cases of incitement to hatred in Western media
Версия на азербайджанском языке Qətərli mütəxəssis: “Qərb mətbuatında nifrətə təşviq halları ilə daha çox rastlaşırıq”

Экслюзивные новости

Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
15 марта 2023 г. 17:22
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
15 марта 2023 г. 14:59
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
15 марта 2023 г. 12:33
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
14 марта 2023 г. 13:30
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
13 марта 2023 г. 11:31
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
10 марта 2023 г. 17:09
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
10 марта 2023 г. 15:09
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
8 марта 2023 г. 10:49
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
7 марта 2023 г. 14:07
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
6 марта 2023 г. 18:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi