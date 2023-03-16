Катарский эксперт: В западных СМИ чаще встречаются случаи разжигания ненависти

"Распространение в СМИ призывов к агрессии и исламофобии усугубляет ситуацию".

"Распространение в СМИ призывов к агрессии и исламофобии усугубляет ситуацию".

Как сообщает Report, об этом катарский эксперт Керим Маджри сказал на международной конференции в Баку на тему "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: новые глобальные и транснациональные вызовы".

Он отметил, что исламофобия является новым названием старого страха: "Сюда же относится антисемитизм. Согласно результатам проведенного в США и Канаде опроса, Запад предвзят по отношению к мусульманам. Ряд европейских стран согласился с результатами этого опроса. Полагаю, что в этом вопросе важнее принимать превентивные меры, чем реагировать на уже произошедшие события. С этой точки зрения следует поддерживать молодых мусульманских журналистов".

К.Маджри сказал, что журналист должен быть правдив и нести ответственность за свой материал: "Очернение, разжигание ненависти и распространение непроверенной информации не имеют ничего общего с честной и профессиональной журналистикой. Некоторые журналисты своими материалами поощряют ненависть в обществе, и чаще это встречается в западных СМИ".