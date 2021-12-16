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Катарские компании приглашены участвовать в восстановлении Карабаха

Катарские компании приглашены участвовать в восстановлении Карабаха "Отношения Катара и Азербайджана зиждятся на крепкой дружбе, взаимном сотрудничестве и взаимных интересах. Катар заинтересован в укреплении сотрудничества с Азербайджаном".
Внешняя политика
16 декабря 2021 г. 19:53
Катарские компании приглашены участвовать в восстановлении Карабаха

"Отношения Катара и Азербайджана зиждятся на крепкой дружбе, взаимном сотрудничестве и взаимных интересах. Катар заинтересован в укреплении сотрудничества с Азербайджаном".

Как сообщает Report, об этом заявил посол Катара в Азербайджане Фейсал Абдулла Аль-Хинзаб на мероприятии по случаю Национального дня этой страны.

По словам посла, Катар заинтересован развивать сотрудничество по всем сферам - политике, экономике и культуре, а также развивать торговое сотрудничество и инвестиционные возможности для компаний обеих стран.

Министр труда и соцзащиты населения Сахиль Бабаев в свою очередь поздравил Катар с национальным праздником, отметив, что страны всегда поддерживали друг друга на мировой арене.

По словам министра, между Азербайджаном и Катаром сложились крепкие связи, нормативно-правовая база стран охватывает порядка 40 документов. С.Бабаев отметил, что в настоящее время Азербайджан осуществляет активную работу по восстановлению инфраструктуры на освобожденных от армянской оккупации территориях и пригласил катарские компании участвовать в этом процессе.

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Версия на английском языке Qatari companies invited to restoration of Karabakh
Версия на азербайджанском языке Qətər şirkətləri Qarabağın bərpasında iştirakla bağlı dəvət alıb

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