О нас

Катар заинтересован во всестороннем сотрудничестве с Азербайджаном

Катар заинтересован во всестороннем сотрудничестве с Азербайджаном Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Катар Солтаном бин Саадом Аль-Мурайхи в рамках рабочего визита в Египет. Глава внешнеполитического ведомства Катара заявил, что его страна заинтерес
Внешняя политика
12 февраля 2023 г. 17:18
Катар заинтересован во всестороннем сотрудничестве с Азербайджаном

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Катар Солтаном бин Саадом Аль-Мурайхи в рамках рабочего визита в Египет. Глава внешнеполитического ведомства Катара заявил, что его страна заинтересована во всестороннем сотрудничестве с Азербайджаном.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Стороны обсудили текущий уровень двусторонних отношений между Азербайджаном и Катаром, вопросы повестки дня и перспективы развития сотрудничества в различных сферах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоQətər Azərbaycanla hərtərəfli əməkdaşlıqda maraqlıdır

Другие новости из категории

Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Кувейтом
ФотоОбсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Кувейтом
12 февраля 2023 г. 17:32
Джейхун Байрамов пригласил своих арабских коллег на Саммит в Баку
Джейхун Байрамов пригласил своих арабских коллег на Саммит в Баку
12 февраля 2023 г. 16:27
Джейхун Байрамов проинформировал своего египетского коллегу о провокациях Армении
Джейхун Байрамов проинформировал своего египетского коллегу о провокациях Армении
12 февраля 2023 г. 15:41
Посол Турции поблагодарил азербайджанскую авиакомпанию
Посол Турции поблагодарил азербайджанскую авиакомпанию
12 февраля 2023 г. 13:18
Обнародован объем гуманитарной помощи МЧС, оказанной Турции
Обнародован объем гуманитарной помощи МЧС, оказанной Турции
12 февраля 2023 г. 12:50
Азербайджан призвал ООН принять меры против Армении
Азербайджан призвал ООН принять меры против Армении
12 февраля 2023 г. 12:00
Очередная гуманитарная помощь, отправленная МЧС в Турцию, прибыла в Кахраманмараш
ФотоОчередная гуманитарная помощь, отправленная МЧС в Турцию, прибыла в Кахраманмараш
12 февраля 2023 г. 11:43
Глава МИД Азербайджана отбыл с рабочим визитом в Египет
Глава МИД Азербайджана отбыл с рабочим визитом в Египет
12 февраля 2023 г. 09:06
Самолет МЧС Азербайджана со вторым полевым госпиталем на борту приземлился в Турции
Самолет МЧС Азербайджана со вторым полевым госпиталем на борту приземлился в Турции
11 февраля 2023 г. 23:59
В Билясуваре вынужденные переселенцы собирают помощь для Турции
В Билясуваре вынужденные переселенцы собирают помощь для Турции
11 февраля 2023 г. 22:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi