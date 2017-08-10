Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Катар упростил визовый режим для Азербайджана.

Как сообщает Report, согласно решению МВД и Туристического управления Катара, страна упростила визовые требования, в целом, для граждан 80 стран.

Так, граждане 47 стран, включая Азербайджана, смогут получить визу на 30 дней по приезду в страну. Далее граждане этих стран смогут продлить свои визу еще на 30 дней.

Граждане 33 стран, включая страны ЕС, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Турции, Сейшельских островов, смогут получить визу по приезду в Катар сроком до 180 дней.

Ранее гражданам Азербайджана необходимо было получать визу в посольстве Катара.