Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета AZAL

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнивания президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связис крушением самолета авиакомпании AZAL вблизи Актау.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнивания президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL вблизи Актау.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Акорду.

"С глубокой скорбью воспринял трагическую весть о гибели пассажиров и экипажа самолета Азербайджанских авиалиний, потерпевшего крушение в Мангистауской области. Разделяя горечь невосполнимой утраты, выражаю искренние соболезнования Вам, близким и родным погибших, а также всему народу Азербайджана", - говорится в телеграмме.

Токаев отметил, что в соответствии с его поручением правительством Казахстана, создана государственная комиссия, которая "принимает необходимые меры в рамках спасательной операции, а также окажет в дальнейшем необходимую поддержку азербайджанской стороне".