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Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета AZAL

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета AZAL Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнивания президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связис крушением самолета авиакомпании AZAL вблизи Актау.
Внешняя политика
25 декабря 2024 г. 14:40
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета AZAL

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнивания президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL вблизи Актау.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Акорду.

"С глубокой скорбью воспринял трагическую весть о гибели пассажиров и экипажа самолета Азербайджанских авиалиний, потерпевшего крушение в Мангистауской области. Разделяя горечь невосполнимой утраты, выражаю искренние соболезнования Вам, близким и родным погибших, а также всему народу Азербайджана", - говорится в телеграмме.

Токаев отметил, что в соответствии с его поручением правительством Казахстана, создана государственная комиссия, которая "принимает необходимые меры в рамках спасательной операции, а также окажет в дальнейшем необходимую поддержку азербайджанской стороне".

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Версия на английском языке Kassym-Jomart Tokayev expresses condolences to Ilham Aliyev over AZAL plane crash
Версия на азербайджанском языке Tokayev AZAL-a məxsus təyyarənin qəzaya uğraması ilə əlaqədar İlham Əliyevə başsağlığı verib

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