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Касым-Жомарт Токаев: Результаты голосования подтвердили, что лидера Азербайджана поддерживает народ

Касым-Жомарт Токаев: Результаты голосования подтвердили, что лидера Азербайджана поддерживает народ Пользуясь предоставленной возможностью, хотел бы еще раз поздравить уважаемого Ильхама Гейдар оглу с убедительной победой на недавних президентских выборах. Итоги голосования подтвердили всенародную поддержку лидера Азербайджана и признание его заслуг в д
Внешняя политика
10 марта 2024 г. 10:44
Касым-Жомарт Токаев: Результаты голосования подтвердили, что лидера Азербайджана поддерживает народ

Пользуясь предоставленной возможностью, хотел бы еще раз поздравить уважаемого Ильхама Гейдар оглу с убедительной победой на недавних президентских выборах. Итоги голосования подтвердили всенародную поддержку лидера Азербайджана и признание его заслуг в деле обеспечения национального единства, территориальной целостности и динамичного развития государства.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Азербайджан" перед своим государственным визитом в Азербайджан.

"Фундаментом для успешного развития наших связей служат, прежде всего, вековые братские узы между казахским и азербайджанским народами, многолетнее плодотворное сотрудничество наших государств, взаимная поддержка на международной арене.

Ну и, конечно, немаловажным аспектом являются личные доверительные и дружеские отношения, которые сложились у нас с Президентом Азербайджана Ильхамом Гейдар оглу Алиевым. Это способствует укреплению взаимопонимания по всему спектру вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Мой официальный визит в Азербайджан в 2022 году стал в определенном смысле прорывным для партнерства Баку и Астаны.

Во-первых, это был мой первый визит в Азербайджан в качестве главы государства. Во-вторых, он состоялся в канун 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. И в-третьих, принятие по итогам визита совместной Декларации об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия стало отправной точкой для нового этапа нашего сотрудничества", - подчеркнул Токаев.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan lideri: Səsvermənin nəticələri Azərbaycan Liderinin xalq tərəfindən dəstəkləndiyini təsdiqlədi

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