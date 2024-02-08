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Касым-Жомарт Токаев позвонил президенту Ильхаму Алиеву

Касым-Жомарт Токаев позвонил президенту Ильхаму Алиеву 8 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
8 февраля 2024 г. 10:18
Касым-Жомарт Токаев позвонил президенту Ильхаму Алиеву

8 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

Глава государства Казахстана поздравил Ильхама Алиева с убедительной победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в деятельности во имя всестороннего развития и прогресса нашей страны. Касым-Жомарт Токаев отметил важность того, что Азербайджан под руководством главы нашего государства добился больших успехов во всех сферах и международные позиции нашей страны еще более укрепились.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за оказанное внимание и поздравление.

Главы государств выразили уверенность в том, что азербайджано-казахстанские дружественные и братские отношения будут укрепляться и впредь, провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

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Версия на английском языке Kassym-Jomart Tokayev makes phone call to President Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Kasım-Jomart Tokayev Prezident İlham Əliyevə zəng edib

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