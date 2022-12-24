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Касым-Жомарт Токаев позвонил Ильхаму Алиеву

Касым-Жомарт Токаев позвонил Ильхаму Алиеву 24 декабря Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
24 декабря 2022 г. 15:55
Касым-Жомарт Токаев позвонил Ильхаму Алиеву

24 декабря Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему здоровья и дальнейших успехов в высшей государственной деятельности.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

Президент Казахстана выразил твердую приверженность курсу на дальнейшее развитие сотрудничества с братским Азербайджаном в духе дружбы и добрососедства.

В ходе беседы было отмечено динамичное развитие казахско-азербайджанского стратегического партнерства.

Главы двух государств высоко оценили ход реализации ранее достигнутых договоренностей, направленных на углубление торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.

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Версия на английском языке President of Kazakhstan makes phone call to Azerbaijani leader
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Prezidenti Azərbaycan liderinə zəng edib

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