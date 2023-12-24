Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 24 декабря позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

24 декабря президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву

Как передает Report, Касым-Жомарт Токаев поздравил главу нашего государства с днем рождения, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

Президенты Азербайджана и Казахстана подчеркнули, что дружеские и братские отношения между нашими странами успешно развиваются в различных сферах.

В ходе телефонного разговора было отмечено, что все договоренности, достигнутые на встрече глав государств Азербайджана и Казахстана во время саммита СПЕКА, состоявшегося в Баку в ноябре этого года, успешно реализуются, выражена уверенность в том, что государственный визит президента Казахстана в Азербайджан в следующем году придаст импульс всестороннему развитию отношений.