О нас

Касым-Жомарт Токаев: Народ Казахстана проявлял большую радость в связи с исторической победой Азербайджана

Касым-Жомарт Токаев: Народ Казахстана проявлял большую радость в связи с исторической победой Азербайджана Азербайджан достиг под Вашим авторитетным руководством большой исторической победы. Это – восстановление государственного суверенитета. Народ Казахстана проявлял в этой связи большую радость.
Внешняя политика
11 марта 2024 г. 20:15
Касым-Жомарт Токаев: Народ Казахстана проявлял большую радость в связи с исторической победой Азербайджана

Азербайджан достиг под Вашим авторитетным руководством большой исторической победы. Это – восстановление государственного суверенитета. Народ Казахстана проявлял в этой связи большую радость.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 марта в заявлении для прессы после переговоров с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Отметив, что проведение COP29 в Азербайджане говорит о признании успехов в социально-экономическом развитии нашей страны, а также успехов на международной арене, Президент Казахстана подчеркнул: «Казахстан поддерживает проведение COP29 на соответствующем уровне и предпримет соответствующие усилия для того, чтобы эта конечная цель была достигнута».

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Kassym-Jomart Tokayev: People of Kazakhstan were very happy about historic victory of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Kasım-Jomart Tokayev: Qazaxıstan xalqı Azərbaycanın tarixi qələbəsi ilə bağlı böyük sevinc hissi keçirib

Экслюзивные новости

Надежда Кокотович: Азербайджан может стимулировать актуальные дискуссии на СОР29
Надежда Кокотович: Азербайджан может стимулировать актуальные дискуссии на СОР29
11 марта 2024 г. 15:06
Аббат Жангирханулы: Казахстан заинтересован в совместном исследовании Каспия
Аббат Жангирханулы: Казахстан заинтересован в совместном исследовании Каспия
11 марта 2024 г. 14:33
Даниэль де Руи: Важно оказывать финансовую поддержку в борьбе с исламофобией
Даниэль де Руи: Важно оказывать финансовую поддержку в борьбе с исламофобией
9 марта 2024 г. 17:40
Президент EDARA: Борьба с исламофобией должна вестись посредством диалога
Президент EDARA: Борьба с исламофобией должна вестись посредством диалога
9 марта 2024 г. 15:23
Хамид: Бакинская конференция - возможность сохранять проблему исламофобии на глобальной повестке
Хамид: Бакинская конференция - возможность сохранять проблему исламофобии на глобальной повестке
9 марта 2024 г. 14:14
Мохаммед Альзуби: Азербайджан серьезно занимается проблемой исламофобии
Мохаммед Альзуби: Азербайджан серьезно занимается проблемой исламофобии
9 марта 2024 г. 12:29
Эксперты: Азербайджан и Пакистан продолжают укреплять военное сотрудничество
Эксперты: Азербайджан и Пакистан продолжают укреплять военное сотрудничество
7 марта 2024 г. 14:50
Спецпосланник Италии по климату: COP29 в Баку - курс на инклюзивность и амбициозные решения
Спецпосланник Италии по климату: COP29 в Баку - курс на инклюзивность и амбициозные решения
7 марта 2024 г. 11:20
Крикорян: Для сосуществования армян и азербайджанцев необходимо больше контактов между людьми
Крикорян: Для сосуществования армян и азербайджанцев необходимо больше контактов между людьми
6 марта 2024 г. 16:03
Экономист: Расширение Среднего коридора - стимул экономического роста для региона
Экономист: Расширение Среднего коридора - стимул экономического роста для региона
6 марта 2024 г. 09:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi