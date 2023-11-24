Касым-Жомарт Токаев: Казахстан готов продолжить сотрудничество в рамках "Север-Юг"

Казахстан готов продолжить сотрудничество со странами СПЕКА в рамках проекта международного транспортного коридора "Север-Юг".

Казахстан готов продолжить сотрудничество со странами СПЕКА в рамках проекта международного транспортного коридора "Север-Юг".

Как передает Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите СПЕКА в Баку.

По его словам, Казахстан ожидает также значительного увеличения грузоперевозок по другому маршруту - Среднему коридору.

Кроме того, он назвал важным реализацию исследовательских работ по охране экологии и управление трансграничными водными ресурсами.

Токаев также отметил, что сотрудничество в сфере искусственного интеллекта (ИИ) является очень важным и имеет потенциал для развития.