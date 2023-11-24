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Касым-Жомарт Токаев: Казахстан готов продолжить сотрудничество в рамках "Север-Юг"

Касым-Жомарт Токаев: Казахстан готов продолжить сотрудничество в рамках "Север-Юг" Казахстан готов продолжить сотрудничество со странами СПЕКА в рамках проекта международного транспортного коридора "Север-Юг".
Внешняя политика
24 ноября 2023 г. 14:10
Касым-Жомарт Токаев: Казахстан готов продолжить сотрудничество в рамках Север-Юг

Казахстан готов продолжить сотрудничество со странами СПЕКА в рамках проекта международного транспортного коридора "Север-Юг".

Как передает Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите СПЕКА в Баку.

По его словам, Казахстан ожидает также значительного увеличения грузоперевозок по другому маршруту - Среднему коридору.

Кроме того, он назвал важным реализацию исследовательских работ по охране экологии и управление трансграничными водными ресурсами.

Токаев также отметил, что сотрудничество в сфере искусственного интеллекта (ИИ) является очень важным и имеет потенциал для развития.

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Версия на английском языке Kassym-Jomart Tokayev: Kazakhstan ready to continue co-op within North-South corridor

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