Каспийский саммит запланирован на август

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ "Саммит глав прикаспийских государств запланирован на август".

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

"Cейчас идет интенсивная работа на высоком экспертном уровне. Мы хотим, чтобы предстоящий запланированный на август саммит прикаспийских государств в Астане завершился результативно, чтобы была подписана Конвенция о правовом статусе Каспия", - заявил Карасин.

По его словам, данный шаг на многие десятилетия вперед предопределит спокойствие и предсказуемость в Каспийском регионе по той причине, что все прикаспийские государства будут сотрудничать на Каспии в плане экономики, экологии и ряде других областей.