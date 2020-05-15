Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Азербайджана

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

От себя лично и от имени народа Казахстана поздравляю Вас и весь азербайджанский народ с национальным праздником - Днем Республики.

Азербайджан добился значительного прогресса в укреплении своей государственности, улучшении благосостояния народа и повышении авторитета на международной арене. В связи с этим желаю Вашей стране постоянного развития и высоких достижений под Вашим руководством.

Уверен, что построенные на традиционной дружбе и солидарности стратегические отношения между Казахстаном и Азербайджаном и впредь будут развиваться на благо наших народов.

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, желаю Вам больших успехов на высшем государственном посту, а дружественному азербайджанскому народу - процветания и прогресса".