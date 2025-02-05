Касим Мохиуддин: Пакистан и Азербайджан не планируют отменять визовый режим

09:15

Отмена визового режима между Пакистаном и Азербайджаном не планируется.

Об этом сказал Report посол Пакистана в Азербайджане Касим Мохиуддин.

Он отметил, что и Азербайджан, и Пакистан внедрили систему электронных виз для обладателей загранпаспортов: "В результате визы для граждан обеих стран выдаются всего за несколько часов. Никаких проблем с визами нет. Поэтому внедрение безвизового режима не планируется. Мы бы хотели введения безвизового режима для граждан двух стран, однако в настоящее время специальных обсуждений по этому поводу не ведется".

Посол также добавил, что в прошлом году Азербайджан посетили более 80 тысяч туристов из Пакистана.