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Касим Мохиуддин: Пакистан и Азербайджан не планируют отменять визовый режим

Касим Мохиуддин: Пакистан и Азербайджан не планируют отменять визовый режим 09:15
Внешняя политика
5 февраля 2025 г. 09:24
Касим Мохиуддин: Пакистан и Азербайджан не планируют отменять визовый режим

Отмена визового режима между Пакистаном и Азербайджаном не планируется.

Об этом сказал Report посол Пакистана в Азербайджане Касим Мохиуддин.

Он отметил, что и Азербайджан, и Пакистан внедрили систему электронных виз для обладателей загранпаспортов: "В результате визы для граждан обеих стран выдаются всего за несколько часов. Никаких проблем с визами нет. Поэтому внедрение безвизового режима не планируется. Мы бы хотели введения безвизового режима для граждан двух стран, однако в настоящее время специальных обсуждений по этому поводу не ведется".

Посол также добавил, что в прошлом году Азербайджан посетили более 80 тысяч туристов из Пакистана.

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Версия на азербайджанском языке Qasım Mohuiddin: Pakistanla Azərbaycan arasında viza rejiminin ləğvi planlaşdırılmır

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