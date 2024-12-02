Карлос Пинто Перейра: В Азербайджане в следующем году запустят программу для студентов из Гвинеи-Бисау

Со следующего учебного года в Азербайджане будет запущена программа обучения для студентов из Гвинеи-Бисау.

Со следующего учебного года в Азербайджане будет запущена программа обучения для студентов из Гвинеи-Бисау.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел, международного сотрудничества и общин Гвинеи-Бисау Карлос Пинто Перейра на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

"Начало двустороннего сотрудничества — ключевой приоритет. Некоторые члены нашей делегации также являются выпускниками азербайджанских вузов. Их успех свидетельствует о том, насколько важно углубить сотрудничество с Азербайджаном в сфере образования", — заявил министр.