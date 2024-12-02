О нас

Карлос Пинто Перейра: В Азербайджане в следующем году запустят программу для студентов из Гвинеи-Бисау

Карлос Пинто Перейра: В Азербайджане в следующем году запустят программу для студентов из Гвинеи-Бисау Со следующего учебного года в Азербайджане будет запущена программа обучения для студентов из Гвинеи-Бисау.
Внешняя политика
2 декабря 2024 г. 14:02
Карлос Пинто Перейра: В Азербайджане в следующем году запустят программу для студентов из Гвинеи-Бисау

Со следующего учебного года в Азербайджане будет запущена программа обучения для студентов из Гвинеи-Бисау.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел, международного сотрудничества и общин Гвинеи-Бисау Карлос Пинто Перейра на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

"Начало двустороннего сотрудничества — ключевой приоритет. Некоторые члены нашей делегации также являются выпускниками азербайджанских вузов. Их успех свидетельствует о том, насколько важно углубить сотрудничество с Азербайджаном в сфере образования", — заявил министр.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Carlos Pinto Pereira: Azerbaijan to launch program for Guinea-Bissauan students
Версия на азербайджанском языке Gələn ildən Azərbaycanda qvineya-bisaulu tələbələrin təhsil alması üçün proqrama başlanılacaq

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю четвертой годовщины освобождения Лачина от оккупации
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю четвертой годовщины освобождения Лачина от оккупации
1 декабря 2024 г. 09:04
Франция впервые признала резню западноафриканских солдат в 1944 году
Франция впервые признала резню западноафриканских солдат в 1944 году
29 ноября 2024 г. 14:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi