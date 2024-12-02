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Карлос Пинто Перейра: Опыт Азербайджана в области ASAN xidmət интересен для Гвинеи-Бисау

Карлос Пинто Перейра: Опыт Азербайджана в области ASAN xidmət интересен для Гвинеи-Бисау Министр иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинеи-Бисау Карлос Пинто Перейра отметил, что опыт Азербайджана в области ASAN xidmət интересен для Гвинеи-Бисау.
Внешняя политика
2 декабря 2024 г. 14:46
Карлос Пинто Перейра: Опыт Азербайджана в области ASAN xidmət интересен для Гвинеи-Бисау

Министр иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинеи-Бисау Карлос Пинто Перейра отметил, что опыт Азербайджана в области ASAN xidmət интересен для Гвинеи-Бисау.

Как сообщает Report, министр заявил об этом 2 декабря на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что деятельность ASAN xidmət, обладающей опытом оказания услуг гражданам государственными органами и частными учреждениями Азербайджана в едином пространстве, также получила высокую оценку ООН.

Президент Азербайджана сказал, что наша страна готова поделиться своим опытом в этой области с Гвинеей-Бисау.

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Версия на английском языке FM: Guinea-Bissau interested in Azerbaijan's ASAN service model
Версия на азербайджанском языке Karlos Pinto Pereira: Azərbaycanın “ASAN xidmət” təcrübəsi Qvineya-Bisau üçün maraqlıdır

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