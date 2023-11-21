Карлайл Корбин: Полинезия продолжает бороться с последствиями колониальной политики Франции

Полинезия по сей день продолжает бороться с последствиями колониальной политики Франции.

Полинезия по сей день продолжает бороться с последствиями колониальной политики Франции.

Как передает Report, об этом представитель Французской Полинезии в ООН Карлайл Корбин заявил на мероприятии на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин", организованной Бакинской инициативной группой.

"С 1844 по 1846 год продолжалась война с французскими колонизаторами. Далее Франция аннексировала эти острова и установила свои права",- напомнил он.

Корбин отметил, что народ Полинезии также сильно пострадал от проводимых Францией ядерных испытаний: "Это продолжалось в течение поколений. Последствия отразились и на людях, и на природе Полинезии".