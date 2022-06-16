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Карен Донфрид: США поддерживают усилия по обеспечению мира и стабильности в регионе

Карен Донфрид: США поддерживают усилия по обеспечению мира и стабильности в регионе Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
Внешняя политика
16 июня 2022 г. 19:33
Карен Донфрид: США поддерживают усилия по обеспечению мира и стабильности в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

На встрече состоялся обмен мнениями по различным вопросам повестки дня сотрудничества между Азербайджаном и США. Стороны также обсудили ситуацию в регионе.

Карен Донфрид подчеркнула, что США поддерживают усилия по обеспечению мира и стабильности в регионе.

На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоKaren Donfried: US supports efforts to bring peace & stability to region
Версия на азербайджанском языке ФотоKaren Donfrid: "ABŞ bölgədə sülh və sabitliyin təmin edilməsi səylərini dəstəkləyir"

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