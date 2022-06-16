Карен Донфрид: США поддерживают усилия по обеспечению мира и стабильности в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.
На встрече состоялся обмен мнениями по различным вопросам повестки дня сотрудничества между Азербайджаном и США. Стороны также обсудили ситуацию в регионе.
Карен Донфрид подчеркнула, что США поддерживают усилия по обеспечению мира и стабильности в регионе.
На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.