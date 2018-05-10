Карасин: Уверен, что отношения Азербайджана и России будут и далее развиваться и углубляться

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ "Гейдар Алиев сыграл решающую роль в становлении Азербайджана, заложил основы стратегического партнерства с Россией".

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин на открытии российско-азербайджанской историко-документальной выставки "Гейдар Алиев: Личность. Миссия. Наследие" в Баку.

По его словам, в СССР потенциал Гейдара Алиева был не до конца использован. "Есть мнение, что стань Гейдар Алиев главой СССР в 80-ые годы, страна могла бы пойти по более мягкому эволюционному пути, как это было в Китае", - заявил Карасин.

Замминистра отметил, что "в Азербайджане очень трепетно относятся к языку Пушкина, на котором практически везде в Азербайджане говорят свободно".

По словам Карасина, с точки зрения Г. Алиева Россия всегда была ближайшим партнером Азербайджана. "Вот уже 15 лет как нет Г. Алиева, но дело его живо, его курс успешно продолжает нынешний президент Ильхам Алиев. Уверен, что наши отношения будут и далее развиваться и углубляться на благо наших народов и стран".