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Карасин: Переговоры глав МИД России, Азербайджана и Армении стоит воспринимать позитивно

Карасин: Переговоры глав МИД России, Азербайджана и Армении стоит воспринимать позитивно Трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении, прошедшая в Москве 25 июля, стала нужным этапом в контексте армяно-азербайджанского урегулирования.
Внешняя политика
26 июля 2023 г. 12:18
Карасин: Переговоры глав МИД России, Азербайджана и Армении стоит воспринимать позитивно

Трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении, прошедшая в Москве 25 июля, стала нужным этапом в контексте армяно-азербайджанского урегулирования.

Как передает Report, об этом в соцсетях заявил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

По его мнению, переговоры стоит воспринимать позитивно.

"Переговоры Сергея Лаврова с коллегами из Азербайджана и Армении были непростыми, но полезными", - написал он.

Карасин отметил, что несмотря на сложности переговорного процесса по мирному договору между Баку и Ереваном с учетом прав и безопасности армянского населения Карабаха в контексте территориальной целостности Азербайджана, встреча в Москве была нужным и своевременным этапом.

"Участники вышли на договоренность о продолжении усилий трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров по разблокированию транспортных коммуникаций", - подчеркнул он.

Глава комитета добавил, что стороны показали свой настрой на поиск решения проблем совместными силами. Министры договорились активизировать контакты политологов и гражданского общества.

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Версия на английском языке Karasin: Talks between Russian, Azerbaijani, Armenian FMs should be taken positively
Версия на азербайджанском языке Qriqori Karasin: “Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan XİN başçılarının Moskva danışıqları müsbət qiymətləndirilməlidir”

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