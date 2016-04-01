 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Карасин: На встрече глав МИД Азербайджана, Ирана и России может обсуждаться нефтяной вопрос

    Замглавы МИД России: Когда собираются три министра иностранных дел, то запретных тем не существует

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Москва не исключает, что на встрече министров иностранных дел  Азербайджана, России и Ирана  может обсуждаться координация в нефтяной сфере.

    Как сообщает Report, об этом РИА Новости заявил статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин.

    "Когда собираются три министра иностранных дел, то запретных тем не существует. Они могут обсуждать все, что интересно участникам этой встречи", - заявил Карасин, отвечая на вопрос, планируют ли главы МИД Ирана, России и Азербайджана обсудить координацию в нефтяной сфере.

    Напомним, что ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что в ходе встречи будут обсуждаться двусторонние и трехсторонние проекты сотрудничества, включая развитие транспортного коридора Север-Юг и взаимовыгодное сотрудничество.

    Встреча глав МИД Азербайджана, России и Ирана состоится  в Баку 7 апреля.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi