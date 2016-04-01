​Карасин: На встрече глав МИД Азербайджана, Ирана и России может обсуждаться нефтяной вопрос

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Москва не исключает, что на встрече министров иностранных дел Азербайджана, России и Ирана может обсуждаться координация в нефтяной сфере.

Как сообщает Report, об этом РИА Новости заявил статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин.

"Когда собираются три министра иностранных дел, то запретных тем не существует. Они могут обсуждать все, что интересно участникам этой встречи", - заявил Карасин, отвечая на вопрос, планируют ли главы МИД Ирана, России и Азербайджана обсудить координацию в нефтяной сфере.

Напомним, что ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что в ходе встречи будут обсуждаться двусторонние и трехсторонние проекты сотрудничества, включая развитие транспортного коридора Север-Юг и взаимовыгодное сотрудничество.

Встреча глав МИД Азербайджана, России и Ирана состоится в Баку 7 апреля.