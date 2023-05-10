Карасин: Гейдар Алиев - выдающийся политик советского и постсоветского периода истории

Бывший замминистра иностранных дел России, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин подчеркнул, что считает Гейдара Алиева выдающимся политиком советского и постсоветского периода истории.

Бывший замминистра иностранных дел России, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин считает Гейдара Алиева выдающимся политиком советского и постсоветского периода истории.

Как передает Report, об этом говорится в статье NEWS.ru , посвященной общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву.

"У меня остались самые яркие впечатления от встреч с Гейдаром Алиевичем. Это был удивительно прозорливый и умный человек, который обладал всеми качествами политического лидера, необходимыми для того очень сложного периода. Роль его в становлении современного Азербайджана невероятна велика. Он заложил фундамент развития страны", - сказал Г. Карасин.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин ценил политическую мудрость Гейдара Алиева, его точку зрения.

"У президента Путина были очень теплые отношения с Гейдаром Алиевым. Он действительно очень уважал его. Они неоднократно общались. Собственно, тогда, именно тогда и были заложены прочные основы нынешних двусторонних российско-азербайджанских отношений. Такие же отношения президент продолжает с Ильхамом Гейдаровичем. Фундамент того, что есть сейчас, закладывался уже тогда. Ну и, конечно, трудно переоценить роль Гейдара Алиева в нашей общей истории, в истории Советского Союза. Она действительно велика", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

В статье также говорится, что этап становления независимости был самым трудным как для страны, так и для Гейдара Алиева: "Как рассказывают его соратники, Алиев не мог продолжать жить в Москве спокойной жизнью пенсионера, когда над Азербайджаном нависли тяжелые проблемы: вооруженный конфликт в Карабахе, сложности в международных отношениях, экономический кризис".

Доцент исторического факультета МГУ, кандидат наук Исмаил Агакишиев рассказал NEWS.ru что Гейдар Алиев не только заботился о профессиональных кадрах, но и поставил серьезно вопрос об их воспитании и обучении, благодаря ему студенты из Азербайджана отправились в лучшие советские вузы в Москве, Ленинграде, Киеве.